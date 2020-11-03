Samsun’da hane ziyaretleri ile ihtiyaç sahipleri tespit ediliyor

– Samsun Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 17 ilçenin tamamında hane ziyaretleri gerçekleştirilerek, sosyal yardım ve sosyal hizmete ihtiyacı olan vatandaşlar tespit ediliyor.

Samsun Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü “Güçlü aile ve mutlu bireylerden oluşan, çalışan ve üreten müreffeh bir Samsun” vizyonu ile çalışmalarına devam ediyor. 2016 yılında hizmete giren Aile Sosyal Destek Programı kapsamında, talep odaklı hizmet sunumunun yanı sıra arz odaklı hizmet sunumunu içeren çalışmalar da yürüten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ailelerin ihtiyaçlarını doğru belirleyip doğru yönlendirmeler yaparak, sorunlarına sürdürülebilir ve kalıcı çözümler bulmayı hedefliyor.

Ekipler ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyal hizmetlerden faydalanabilmesi için İl Müdürlüğüne gelmesi beklenmeden, kapı kapı dolaşıyor. Devletin sosyal hizmet ve politikaları doğrultusunda bilgilendirilmeleri amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında, 2020 yılı içerisinde Samsun’da 8 bin 478 hane ziyaret edilerek, 6 bin 865 kişi ile yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. ASDEP’in başladığı tarih olan 2016 yılından bu yana 46 bin 020 hane ziyaret edilerek 42 bin 627 kişi ile yüz yüze görüşme gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Alanında uzman 41 personelimiz tarafından 17 ilçemizin tamamında hane ziyaretleri gerçekleştirilerek, sosyal yardım ve sosyal hizmete ihtiyacı olan vatandaşlarımız tespit edilmekte, durumlarına uygun hizmetlerden ve gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlanmaktadır. Özellikle dezavantajlı vatandaşlarımız başta olmak üzere bu hizmetlerden haberdar olmayan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerini tek tek dolaşmak suretiyle yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veriyor, sorunlarının çözümü için gerekli işlemleri başlatıyor, vatandaşlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlıyoruz” dedi.

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