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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sandıkçı: "Devlet-millet el ele yolumuza devam ediyoruz"

İHA

Başkan Sandıkçı: "Devlet-millet el ele yolumuza devam ediyoruz"

Samsun Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Onur Öztekin ve yönetim kurulu, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’yı makamında ziyaret etti. Görüşmede iş dünyası ve belediye projelerine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Samsun için üreten herkes baş tacımızdır
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sandıkçı, “Pandemi nedeniyle oldukça zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak her şey rağmen mücadelemiz devam ediyor. İş dünyası da bu anlamda çok etkilendi ama devlet, millet el ele yine çok güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bizler de bu zorlu süreçte durmaksızın çalışmalarımıza devam ettik. Birçok projeyi hayata geçirdik ve birçok projemiz de hazır durumda. Güzel ilçemiz Canik ve değerli Canikli vatandaşlarımız için üretmeye devam ediyoruz. Sizlerle birlikte de her zaman çalışmaya ve üretmeye hazırız” dedi.

Sıfır atık projesi için tebrik
SAMGİAD Başkanı Onur Öztekin ise, “En son Sıfır Atık projesi ile almış olduğunuz ödül için sizi ve ekibinizi tebrik etmek isterim. Sıfır atık başlığının geleceğimiz açısında oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda farkındalık oluşturduğunuz için, çaba ve emeklerinizi takdir ediyoruz. SAMGİAD olarak bizlerde sadece iş dünyasına yönelik değil hayatın her alanına yönelik adımlar atıyoruz. Her bir üyemiz şehrimiz için bütün yüreğiyle mücadele ediyor. Hiçbir günümüzün bir önceki gün ile aynı olmaması için üretmeye, ArGe çalışmalarına devam ediyoruz. Samsun çok büyük bir potansiyelin adıdır. Hedefimiz bu büyük potansiyeli tüm şehrin hizmetine sunacak açılımlar yapmaktır. Canik Belediyesi sizin önderliğinizde daha birçok hizmete imza atacaktır. Bu anlamda biz de katkı sağlayabilirsek mutluluk duyarız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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