'Büyükşehir Alo 153 Kent Yönetim Merkezi’nin temeli atıldı Başkan Demir: "Tüm derdimiz daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak"

Yerel yönetim hizmetlerinde kurumsal kaliteye büyük önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, halkla iletişimi güçlendirecek ‘Alo 153 Kent Yönetim Merkezi’ hizmet binası inşaatına başladı. 17 ilçedeki tüm talep ve şikayetlerin anında değerlendirilip çözüme kavuşturulacağı merkezin kısa sürede faaliyete geçmesi bekleniyor.

Yatırım, proje ve hizmetlerin takibinde dijital bilgi ve iletişim teknolojilerinden en etkin şekilde yaralanmaya hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren çözüm merkezini modernize ederek kent yönetim merkezi haline dönüştürüyor. Büyükşehir Belediyesi geçen ay ihalesini yaptığı ‘Alo 153 Kent Yönetim Merkezi Projesi’ni hayata geçiriyor.



Temel atıldı

Hazırlık sürecinin ardından Eylül ayında ihale edilen kent yönetim merkezi projesinin temeli atıldı. Kültür Park içindeki 983 metrekarelik alanda başlayan inşaat çalışmaları tamamlandığında, kent yönetim merkezi vatandaş ile belediye iletişimin güçlenmesinde köprü vazifesi görecek. 17 ilçeden gelecek her türlü şikâyet, talep ve sorunun hızlı şekilde iletilerek çözüme kavuşturulması hedeflenen merkez, 7/24 hizmet verecek.



Halkla iletişim güçlenecek

Startı verilen ‘Alo 153 Kent Yönetim Merkezi’ inşaat çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, alt ve üst yapı yatırımlarıyla Samsun’u çağdaş ve modern şehir haline getireceklerini söyledi. Kent yönetim merkezinin hayata geçmesiyle halk ile belediye arasındaki iletişimin artarak güçleneceğini ifade eden Başkan Demir, “Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız kent yönetim merkezi yatırımının startını bugün itibariyle verdik. Temel açma çalışmalarımız başladı. İnşaat çalışmalarını en kısa sürede bitirerek faaliyete geçirmek istiyoruz. Samsun halkına hayırlı uğurlu olsun” dedi.



İletişim tek numara üzerinden olacak

Alo 153 Kent Yönetim Merkezi’nin Samsun’da çok önemli bir misyonu yerine getirerek, hizmet kalitesini ve memnuniyetini artıracağının altını çizen Başkan Mustafa Demir, “Samsun Büyükşehir Belediyesi, başarısını ve sürdürülebilir kurumsal hizmet kalitesine kavuşmak için değişmek, bilgi ve iletişim teknolojilerini en iyi şekilde kullanmak zorundadır. Çünkü biz vatandaş odaklı yönetim anlayışını benimseyerek, 17 ilçede 1 milyon 360 bin kişiye hizmet etmekle yükümlüyüz. Bu nedenle Samsun’a modern, kaliteli, halkımızla belediyemiz arasındaki iletişimi güçlendirecek, vatandaşlarımızın taleplerini hızlı ve etkili şekilde karşılayacak yeni bir kent yönetim merkezi kazandırıyoruz. Hayata geçecek bu merkez ile talep ve şikayetlerde farklı telefon numaralarını arama devrini kapatıyoruz” diye konuştu.



24 saat hizmet verecek

2 katlı olarak inşa edilecek kent yönetim merkezinin 7 gün 24 saat hizmet vereceğine de değinen Başkan Demir, “İster şehir ve yurt dışı isterse ilçelerimiz ve mahallelerimizde olsun tüm vatandaşlarımız sadece 153’ü tuşlayarak istedikleri zaman merkeze ulaşabilecek. Belediyemizle anında irtibat kurabilecek, asfalttan altyapıya, kanalizasyondan içme suyuna, toplu taşıma araçlarından fırın denetimine, yol ve kaldırımdan, park ve bahçelere, mezarlık ve cenaze, defin işlemlerinden belediyeyi ilgilendiren diğer bütün sosyal ve kültürel hizmetlere kadar her türlü sorun, öneri, eleştiri ve talebini iletebilecek. Konu belediyemizin ilgili birimleri tarafından değerlendirilip çözüme kavuşturularak, başvuru sahibine bilgi verilecek. Tüm derdimiz çağdaş iletişim teknolojilerinden en ileri düzeyde faydalanıp vatandaşımıza daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmaktır” şeklinde konuştu.

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