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Başkan Deveci'den İzmir'e destek çağrısı AtaMarket İzmir'e uzandı Atakum Belediyesi Samsun'dan İzmir'e köprü olacak

İHA

Başkan Deveci'den İzmir'e destek çağrısı AtaMarket İzmir'e uzandı Atakum Belediyesi Samsun'dan İzmir'e köprü olacak

Atakum Belediye Meclisi, İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden yurttaşları anarak, yaralılara acil şifalar diledi.
İzmir'e, depremden kısa bir süre sonrasında AtaMarket aracılığıyla bir tır yardımın ulaştırıldığını ifade eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç listesine göre yeniden tır yönlendireceğiz. Başlattığımız kampanyayla İzmir'e destek olmak isteyen hayırseverlerimiz için köprü görevi yapacağız" dedi.

Atakum Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında kontrollü sosyal hayat tedbirleri altında Atakum Belediyesi Eğitim ve Eğlence Merkezi’nde gerçekleştirildi. Oturumda 13 gündem maddesi görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi. Başkan Av. Cemil Deveci toplantıyı, 30 Ekim'de 6.6 büyüklüğünde depremle sarsılan ve 102 yurttaşın hayatını kaybettiği, halen enkaz altında kurtarma çalışmalarının devam ettiği İzmir'e mecliste bulunan dört parti grubu adına geçmiş olsun dileklerini ileterek açtı. Depremden bir gün önce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ihtiyaç sahipleri ve hayırseverleri buluşturarak Samsun’da gıda israfını önleyecek ve yoksullukla mücadele edecek olan gıda bankası AtaMarket aracılığıyla İzmir'e bir TIR yardım yönlendirdiklerini belirten Başkan Deveci, Atakum Belediyesi'nin yürüttüğü kampanya ile de Samsun'dan İzmir'e köprü olacaklarını söyledi.

“Dört bir yandan İzmir’e koşuldu “
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, meclis açılışında yaptığı konuşmada depremde hayatını kaybeden yurttaşlara Allah'tan rahmet yakınlarına da sabır dileyerek, "Çok fazla yaralımız var, onlara da acil şifa diliyorum. Çok zor ve acı bir durum. Sevindirici tarafı ülkemizin dört bir yanından insanlar İzmir'deki yurttaşlarımızın acılarına koştu. Biz de Atakum Belediyesi olarak haberi alır almaz, bölgeyle iletişime geçtik ve ihtiyaçları öğrendik. Elimizde olan eşyaları ve bir gün önce açılışını gerçekleştirdiğimiz gıda bankamız AtaMarket'e hayırseverlerimiz tarafından gönderilen malzemeleri depremden 7 saat sonra yola çıkardık. Ertesi gün saat 10.00'da Seferihisar'a ulaştı. İlk etapta maske, dezenfektan başta olmak üzere bebek maması, battaniye, yorgan, mont gibi ihtiyaç malzemesi yollandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yaptığı çağrıyla biz de belediyemizde bir kampanya başlattık. Şu anda her türlü kamp malzemesi, tüplü ısıtıcılar, pilli aydınlatıcılar, battaniye, kuru gıda ve pile ihtiyaç var. Ben de buradan Samsunlulara sesleniyorum, İzmir'e destek olmak isteyen hayırseverlerimiz için köprü görevi yapacağız. Yardımlarınızı Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi'ne yapabilir, eğer ulaştıramayacak durumdaysanız belediyemizi arayarak destek talep edebilirsiniz" diye konuştu.

Başkan Deveciden AK Partili gençlere teşekkür
Mecliste 28 Ekim'de Ankara'da lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları İl Başkanı Furkan Demir'in adını yaşatacak ve lösemi hastalığına dikkat çekecek olan parkla ilgili CHP ve İYİ Parti'sinden önerge de yer aldı. Oybirliği ile komisyona havale edilen maddeyle ilgili konuşan Başkan Deveci, "Furkan'ın vefatı hepimizi çok üzdü. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Burada altını çizmek istediğim, övünç duyduğum bir şey oldu. Geçtiğimiz hafta sonu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel kurulu oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlik kolları kurultay salonuna bir pankart hazırlayıp Furkan'a rahmet ve yakınlarına baş sağlığı dilediler. Çok hoştu. Bizim siyasetimizde sıkça görmediğimiz güzel bir davranış biçimiydi. Aynı şehirdeki iki temel partinin gençlik kolu örgütleri bu şekliyle aralarında dayanışma örneği göstermiş oldular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ortak çalıştayla Türkiye’ye örnek olmalıyız"
Meclis'i yerel kalkınma modelleriyle ilgili de bilgilendiren Başkan Deveci, Samsun'un tarım potansiyeline dikkat çekerek "Korona virüsten sonra yerel kalkınma modelleri tartışılıyor. Belediyelerin ülke kalkınmasındaki rolleri yeniden gündeme geldi. Bu konu 1960'lı yıllardan bu yana zaman zaman konuşuldu. Kobi, kooperatifçilik gibi uygulamalar bu tartışmaların ürünüydü. Şimdi dünya genelinde ekonomik daralma yaşanıyor. Ülkeler arasındaki ticari ilişkiler aksadı. O nedenle yeniden sorunları bilen ve bunlara yerel olarak hızlı müdahale edebilen birimler yerel yönetimler. Samsun'un bir özelliği var. Yakakent'ten Terme'ye uzanan bir ovamız mevcut ve baştan sona kadar sulanıyor. Ülkemizin hiçbir yerinde bu kadar geniş ve tümüyle sulanabilen böyle güzel tarım alanı yok. Bu yüzden valilikler, kaymakamlıklar, yerel yönetimler, üniversite bu konuda çalışmalar yapmalı. Geçtiğimiz günlerde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı ziyaret ettim. Lütfen hakkındaki spekülasyonlara itibar etmeyin. Oldukça aydın, bu konuları bilen birisi. Ben daha gitmeden hazırlıklarını yaptıklarını ve iş birliğine açık olduklarını söyledi. Ziraat ve Mühendislik fakültelerimiz; akademisyenlerimiz, Tarım Bakanlığı'nın müdürlükleri, enstitüler var. Yani tarım alanında bu işi uygulayabilecek tüm unsurlar var, birinin düğmeye basması gerekiyor. Bu konuda dikkatinizi çekmiş olayım. Bafra, Çarşamba belediyeleri ile ziraat ve ticaret odalarıyla görüşüyorum, onları tahrik ediyorum. Önümüzdeki günlerde ortak bir çalıştay yapıp bu konuyu Türkiye'nin gündemine getirebilirsek örnek bir çalışma olabilir. Bizim Atakum olarak çok fazla tarım alanımız geniş değil ama örnek olabilecek çalışmalar yapabiliyoruz. Çünkü ürünlerimizin özellikleri var. Örneğin Nebiyan Fasulyesi Türkiye'de bir tek o coğrafyada yetişiyor. Samsun'da da bunun gibi ceviz, fındık var. Bunları öne çıkaracak, yerel pazarlara ulaştıracak organize kooperatifler ve şirketler oluşturabilirsek yerel kalkınmada yerel yönetimlerin rolünü bir adım daha öne çıkarmış oluruz. Lütfen sizler de bu konuda araştırma yapın, Samsun Valimiz de bu konuda oldukça duyarlı ve birikimli. Yerel yönetimlerle ilgili akademik çalışmaları mevcut. Bu birikimlerden yararlanmamız gerekiyor. Samsun'a ve Samsun'un geleceğine katkı verilmesini sağlamamız gerekiyor. Biz de Samsun'un ilçe belediye meclisi olarak bu konularda üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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