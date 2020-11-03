4 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Evimin altında fay hattı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da hakkında 4 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan faaliyet esnasında hakkında 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası suçundan aranan V.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen V.Ç. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.