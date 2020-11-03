Samsun Emniyet Müdürlüğü'nün Ekim ayı faaliyetleri

– Samsun Emniyet Müdürlüğü Ekim ayı içinde gerçekleştirmiş olduğu uygulama ve denetimleri kamuoyu ile paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü olarak Samsun halkımızın huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından 2020 yılı Ekim ayı içerisinde uygulama ve denetimler gerçekleştirildi" denildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Asayiş Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında 203 bin 208 şahsın GBT kontrolü yapılmış, yapılan bu kontroller neticesinde aranması bulunan 474 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Yapılan uygulamalarda 80 bin 567 adet araç kontrol edilmiş, 844 adet araca işlem yapılmış, 56 ruhsatsız tabanca, 16 kurusıkı tabanca, 27 av tüfeği, 743 adet çeşitli çaplarda fişek, 453 adet kesici alet, 246 gram esrar maddesi, 42 gr sentetik kannabinoid, 16 gr metanfematin, 54 adet afyon sakızı, 134 adet extasy hap, 1364 adet sentetik ecza gericalyrca hap ve 20 adet kaçak içki ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ekim ayı içinde gerçekleşen 33 olay sonucunda; FETÖ/PYD terör örgütünde faaliyet gösteren 7 kişiye işlem yapıldı. DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdikleri yönünde haklarında istihbari bilgiler bulunan 23 şahıs 'terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltına alındı. PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan paylaşımları dolayısıyla 1 bir şahıs hakkında işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaylarda 109 şahıs yakalanmış, 80 şahıs serbest kalmış, 1 şahıs tutuklanmış, 28 şahsa adli kontrol kararı verildi. Bu olaylarda 9 adet tabanca, 1500 adet tabanca fişeği, 12 adet av tüfeği, 179 adet av tüfeği fişeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 25 adet silah aksamı (namlu, gövde), 4 adet delicikesici alet, 109 adet şarjör, 27 adet tarihi eser, 213 şişe içki, 63.440 dal makaron, 23 paket tütün, 8 bin 281 adet emtia, 161 adet cinsel içerikli ürün, 192 kg diş protezi yapımında kullanılan metal atığı, 85 şişe etil alkol, 1 adet yaş üzüm aroması, 93 adet anason aroması, 15 adet malt aroması, 52 adet içki aroması, 1 adet sürücü belgesi, 2 adet sahte düzenlenmiş evrak ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında meydana gelen olaylarda 458 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen 33 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi ve 23 şahsa adli kontrol hükümleri uygulandı. Meydana gelen olaylarda 18 kg 456,94 gr esrar, 173,4 gr sentetik kannabinoid, 27 bin 706 adet sentetik ecza, 403 adet ecstasy hap, 9 kök kenevir, 306,92 gr metamfetamin, 25,3 gr kokain, 1 adet captagon, 2 gr skunk ele geçirildi.

Trafik Denetleme Ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince ve uygulama noktalarında yapılan denetimlerde ise 96 bin 621 araç sürücüsü kontrol edildi. 12 bin 939 araç sürücüsü ve 16 bin 350 araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı 11 milyon 879 bin TL cezai işlem uygulandı. 583 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konulmuş, 1745 araç trafikten men edildi. 35 araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulandı, 372 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 2 bin 704 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 2 bin 352 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 779 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 9 araca fazla yolcu taşımaktan, 1334 araca kırmızı ışık ihlalinden, 1867 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama ve 528 sürücüye alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 20 araç sürücüsüne yolcu indirme bindirme kurallarına uymamaktan, 38 araç sürücüsüne ilgili belediyeden izin ve ruhsat almaksızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan cezai işlem uygulandı. Ayrıca yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 390 kişiye trafik eğitimi verildi."

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