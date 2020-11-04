Evimin altında fay hattı var mı?

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Samsun'un Yakakent ilçesinde evde olması gereken korona hastası piknik alanında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asmapınar Mahallesi Çamgölü piknik alanında jandarma ekiplerince yapılan kontrolde G.K. isimli şahsın Kovid19 testinin pozitif olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince şahıs hakkında adli işlem başlatılarak, Umumi Hıfzıssıhha Kanuna göre 'karantina kurallarını ihlal etmekten' idarî yaptırım uygulandıktan sonra Samsun Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na gönderildi.

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