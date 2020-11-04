AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu mazbatasını aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti Samsun İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde başkan seçilen Av. Ersan Aksu, Samsun Adliyesi'nde mazbatasını aldı.

Geçen Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla 19 Mayıs Stadı'nda gerçekleşen kongrede tek aday olan Ersan Aksu, yeniden başkan seçildi. İl kongresinin de yapılmasıyla AK Parti Samsun'da kongre sürecini tamamladı.

Bugün Samsun Adliyesi’ne gelerek mazbatasını alan Ersan Aksu, “Muhteşem bir kongre gerçekleştirdik. Kongremizde Cumhurbaşkanımız Samsun’a verdiği önemi değeri bir kere daha ifade etti. Samsun'la ilgili müjdelerini dile getirdi. Ben tüm AK Parti ailesine yoğun katılımları ve destekleri için teşekkür ediyorum. Şimdi Allah nasip ederse, Cumhurbaşkanımızın 2023 Vizyonu çerçevesinde ortaya koyduğu misyona uygun olarak tüm yönetim kurulu ekibimizle beraber, tüm ilçe teşkilatlarımızla beraber, sandık müşahitlerimize varıncaya kadar yek vücut bir şekilde, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı organize edeceğiz. Her zaman olduğu gibi biz inandığımız yolda 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize koşar adım yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Ersan Aksu, 02 Ocak 2019 tarihinde il başkanlığı görevine atanmıştı.

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