Samsun'da ek korona tedbirleri Bazı iş yerlerine saat 22.00 kısıtlaması

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs(Kovid19) salgınıyla ilgili ek tedbirler aldı. Bazı iş yerlerine saat 22.00 kısıtlaması getirildi.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Avrupa kıtasında salgının seyrinde artış görülmesi nedeniyle ülkemizde de benzeri durumlarla karşılaşılmaması amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik 4 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde uyulması gereken kuralları ve önlemleri belirlemek üzere toplanmıştır” denildi.

Yapılan toplantının ardından alınan ek tedbirler kamuoyu ile paylaşıldı. Tedbirler şöyle:

"21 Temmuz'dan itibaren iş yerlerindeki saat kısıtlaması kalkmıştı. Bugün alınan yeni karar ile belirtilen iş yerlerinin saat 22.00'den sonra kapanmaları kararı alındı. Yeni karara göre evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yemeiçme yerleri. Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, nikah/düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca ve sauna 4 Kasım tarihinden itibaren saat 22.00’ye kadar açık olabilecekler."

Kurulda alınan diğer kararlar ise şunlar:

“İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle ilimiz genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemlerinin Samsun İl Pandemi Kurulu tarafından değerlendirilmesine, vatandaşların bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas etmemeleri ve ev ziyaretlerinden kaçınmalarına, kamu/özel kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum örgütlerinin bilgilendirici, bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık vermelerine kararları alınmıştır. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

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