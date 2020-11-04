Özel harekat aracı kaza yaptı: 2 yaralı

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Samsun’da özel harekat polislerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu araçtaki 3 kişiden 2’si yaralandı.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Kozluk mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, özel harekât polislerini taşıyan 06 AZ 800 sivil plakalı minibüs sürücüsü Yavuz C., direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağacı yıktıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Karşı şeritten gelen araçların kazayı fark etmesiyle durum 112 acil servise bildirildi. Polis ve jandarma ekipleri SamsunOrdu karayolunun trafik akışını tek şeritten sağlarken olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından, kazada hafif yaralanan özel harekat polisleri Yavuz C. ve Gökhan Ü. Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Minibüs, çekici yardımıyla karayolundan çekildikten sonra SamsunOrdu karayolu tekrar trafiğe açıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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