Bakan Karaismailoğlu'ndan Samsun-Sivas Demiryolu paylaşımı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, modernizasyonu tamamlan SamsunSivas arasındaki ulaşımın 8 saat 50 dakikadan, 5 saat 45 dakikaya indiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan ve Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyonu yatırımı olan SamsunSivas demiryolu hattı ile SamsunSivas arasındaki ulaşım 8 saat 50 dakikadan, 5 saat 45 dakikaya indi. 431 kilometrelik demiryolu projesi ile ilgili Bakan Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "SamsunMersin arasında kuzeygüney koridorundaki lojistik taşımacılık hattında; sinyalizasyon sistemi ile kapasite 2 kat arttı. SamsunSivas arasındaki ulaşım 8 saat 50 dakikadan, 5 saat 45 dakikaya indi" dedi.

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