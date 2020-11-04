Atakum'da mekanlar 22.00'den sonra kapalı Atakum zabıtasından esnafa saat uyarısı

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında kabine toplantısı sonrası açıklanan paket servis hariç lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi işletmelerin 4 Kasım 2020 tarihinde saat 22.00 itibariyle kapatılma kararıyla ilgili Atakum'da mekanları tek tek dolaşarak esnafı bilgilendirdi ve yeni kararla ilgili uyarılarda bulundu.

Dünya genelinde bir milyondan fazla insanın yaşamını yitirmesine sebep olan korona virüs salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günden itibaren acil eylem planını devreye alarak sahaya inen Atakum Belediyesi, kent genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde denetimlerine devam eden Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, önceki gün kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan virüs tedbirlerine yönelik yeni kararla ilgili ilçe esnafını ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundu. Buna göre, salgının yayılmasında en büyük etken olan temasın önüne geçmek amacıyla bazı kapalı alanların 4 Kasım 2020 tarihinde saat 22.00 itibariyle geçici süreyle hizmetlerine ara verilmesi kararı esnafa duyurularak, aynı kapsamda denetimlerin sıklaştırılması kararı nedeniyle de mekanlarda ilave kontroller gerçekleştirildi.



Atakum buluşma noktası

Kent genelinde denetimlerini ara vermeksizin yurttaş ihbarları ve ani ziyaretlerle sürdüren Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmelerdeki saat kısıtlamasıyla ilgili ziyaretlerde bulundu. Korona virüs denetimlerinde asla rehavete kapılmadan süreci yürüttüklerini ifade eden Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, "Türkiye'de ilk vaka görülmesinin ardından bugüne kadar ekiplerimiz büyük bir özveriyle alınan kararların uygulanması amacıyla her zaman olduğu gibi bugün de sahadalar. Atakum, Samsun'un tüm ilçelerinden ve çevre illerden vatandaşlarımızın yoğun olarak ziyaret ettiği, kapalı mekanlarında birlikte vakit geçirdiği bir ilçe. Aynı zamanda buluşma noktası olan ilçe özelliğini taşıyor. Pandemi döneminde bu da bize ayrı sorumluluklar yüklüyor. Biz bu sürecin herkes için en sağlıklı biçimde atlatılabilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm işletmelerimizden de bu zorlu dönemde alınan kararlara uymalarını ve hem yurttaşlarımızın hem de kendi sağlıklarını riske atacak her türlü davranıştan kaçınmalarını istiyoruz" dedi.

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