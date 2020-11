Samsunspor’da tüm futbolcuların korona testi negatife döndü

İzmir depreminde can kaybı artıyor

– Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, salı günü yapılan korona virüs testlerinin ardından tüm futbolcuların negatife döndüğünü açıkladı.

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor’un başı bu sene korona virüs ve sakatlıklarla dertteydi. Birçok oyuncusu korona virüse yakalanan ve her maçta 67 oyuncudan yararlanamayan kırmızıbeyazlılarda sevindirici haber kulübün gelen menajeri Mustafa Aztopal’dan geldi. Aztopal, salı günü yapılan testler sonucunda tüm futbolcuların negatif çıktığını, Tomane, Boli ve Muhsin’in de Milli Takım arasının ardından takıma katılacağını belirtti.



“Tüm takımın sonucu negatif oldu”

Tüm takımın test sonucunun negatife döndüğünü ifade eden Mustafa Aztopal, “Türkiye kupası maçımız var. Kevin Boli, Muhsin Yıldırım ve Tomane’nin sakatlıkları devam ediyor ve perşembe günü Muğlaspor ile oynayacağımız Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşmasında forma giyemeyecekler. Geri kalan oyuncularımız genç oyuncularımızla birlikte karşılaşmada mücadele edecekler. Salı günü yapılan korona virüs testlerinde tüm takımın sonucu negatif oldu. Bu bizim açımızdan çok sevindirici bir durum. Artık toparlanma sürecine giriyoruz. İnşallah devamı da gelir. Şu an itibariyle korona virüs ile ilgili oynamayacak oyuncumuz yok. Bu durumu sadece sezon başında yaşamıştık. Son dönemde korona virüs bizi sıkıştırdı ama şimdi diğer kulüplerle kıyasladığınız zaman tersine dönmeye başladı” dedi.



“Tomane, Boli ve Muhsin de Milli Takım arasından sonra takıma katılacak”

Sakatların son durumunu da değerlendiren Aztopal, “Kupada hedefimiz ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemektir. O kulvarda da başarılı olmak istiyoruz. Samsunspor bu korona ve sakatlık ile ilgili sıkıntıları atlattıktan sonra çok daha kompakt bir takım olarak tam da hocanın istediği bir takım hüviyetinde oynama konusunda ivme yakalamaya başladı. İnşallah buradan yukarıya doğru tırmanışı devam ettirirsek her hafta daha da üstüne koyarak başarılı sonuçlar almaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Tomane, Boli ve Muhsin’in de Milli Takım arasının ardından oynanacak maçlarda sahada olacaklarını düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

Samsunspor yarın saat 13.00'te Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor'u ağırlayacak. Müsabakayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

