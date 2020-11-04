Samsun Eğitim-Bir-Sen'den "Maarif Hareketi Değerlendirme Anketi" Samsun Maarif Hareketi’ne eğitimcilerden veto

Kısa sürede 2 binin üzerinde katılımın sağlandığı Samsun EğitimBirSen tarafından hazırlanan Maarif Hareketi Değerlendirme Anketi sonucuna göre eğitimciler büyük oranda Maarif Hareketi’ni yük olarak görüyor ve eğitime katkısı olmadığını düşünüyor.

Samsun EğitimBirSen tarafından hazırlanan Maarif Hareketi Değerlendirme Anketi düzenlendi. 11 sorunun yer aldığı ankette, yaklaşık yüzde 80 oranda eğitimci projeye kendi isteğiyle katılmadığı belirtti. Yüzde 83.3 oranında katılımcı projenin öğretmenlere yük olduğu savundu. Yüzde 85.3 oranında katılımcı ise okul yöneticilerine yük olduğunu savundu. Yüzde 72.2 oranında katılımcı "projenin il eğitimine hiç katkısı yoktur" şıkkını işaretledi. Yüzde 88.8 oranında katılımcı ise "Bakanlığın Sosyal Etkinlik Modülü varken aynı formattaki Maarif Hareketi Projesi’nin tekraren uygulanması sizce doğru karar mı?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

Anketle ilgili bilgi veren EğitimBirSen 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, “Samsun Maarif Hareketi Projesi’nin uygulayıcıları tarafından değerlendirmesini yapmak üzere gerçekleştirmiş olduğumuz anketimize katılım sağlayarak soruları cevaplandıran eğitim çalışanlarımıza öncelikle teşekkür ediyoruz. 20162019 yılları arasında uygulamada kalan projeye, sonlanmasına rağmen nihai raporlaması yapılmadan 2020 yılı itibari ile yeniden onay alınmıştır” dedi.

Anketin sonuçlarıyla ilgili de bilgi veren Başkan Yıldız, “Yapmış olduğumuz ankete göre eğitim çalışanlarımızın Samsun Maarif Hareketi Projesi hakkında genel kanaati şu şekilde özetlenebilir: Bu projenin eğitime katkısının olmadığı, eğitim çalışanlarının üzerine yük olduğu, Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Modülü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün Kalite Takip Sistemi'nin uygulandığı yerde Maarif Hareketi Projesi'nin eğitim çalışanlarının asli görevlerini yerine getirmesine engel teşkil ettiği, bu açıdan eğitime olumsuz etkisi olduğu sonucunu ortaya koymuştur” diye konuştu.

Başkan Yıldız açıklamasını, “Bu sonuç İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından doğru okunarak eğitimcilerin üzerindeki bu ağır yük alınmalı, Samsun eğitimi, Maarif Hareketi Projesi sonlandırılarak bu kamburdan kurtarılmalıdır” şeklinde konuştu.

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