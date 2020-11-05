Koronavirüsü yenen Afgan doktor görevine döndü: Nefes alıp vermenin değerini anladım



Zeynep Irmak ÖCALHakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi aldığı sırada yıllık izin için gittiği ülkesi Afganistan'da koronavirüse yakalanınca, Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans uçakla Samsun'a getirilen Ahmad Zarif Sedeqi (30), sağlığına kavuştu. Görevine dönen Sedeqi, "Nefes alıp vermenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu çok daha iyi anladım" dedi.

OMÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi alan Afganistan uyruklu Ahmad Zarif Sedeqi, 23 Eylül günü yıllık izne çıkıp, ülkesi Afganistan´a gitti. Yaklaşık bir hafta sonra öksürük ve nefes darlığı şikayetleri başlayan Sedeqi'ye Covid-19 testi yapıldı. Sedeqi'nin testi pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan Sedeqi'nin yeterli imkan olmaması nedeniyle tedavisi yapılamadı. Şikayetleri artan Afgan uyruklu Doktor Sedeqi, tedavi için Türkiye´den yardım istedi. Sağlık Bakanlığı´nın devreye girmesiyle Sedeqi, 15 Ekim tarihinde ambulans uçakla Samsun´a getirildi. OMÜ´de tedavi olan ve sağlığına kavuşan Sedeqi, görevine başladı.

`TÜRK MİLLETİNE HİZMET ETMEK BENİM İÇİN BİR GURUR´

Hastalarına umut olmaya çalışan Sedeqi, Türkiye Cumhuriyeti´ne teşekkür ederek, kendisine yapılan iyiliği asla unutmayacağını söyledi. Sağlığına kavuştuğunu ve şu an çok iyi olduğunu ifade eden Sedeqi, "Türkiye sayesinde ambulans uçakla Samsun´a getirildim ve hemen tedavim başladı. 9 gün tedavi sürecim sürdü, daha sonra taburcu oldum ve 10 gün evde dinlendim. Şimdi görevimin başındayım, çok mutluyum. Türkiye Cumhuriyeti´ne, Sağlık Bakanlığı´na, OMÜ yönetimine, doktorlara ve asistan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı olmak ve nefes almak çok güzel bir duygu, ben nefes alıp vermenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu çok daha iyi anladım. İnsanlara naçizane bir tavsiyede bulunmak istiyorum; Maske takmak, sosyal mesafe kurallarına uymak ve hijyene dikkat etmek zor bir şey değil. Sağlıklı olmak ve rahatça nefes alabilmek anlatılmaz bir duygu. Şimdi sağlığıma kavuştum ve görevimin başındayım. Türk milletine hizmet etmek ve faydalı olmak benim için bir gururdur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün sözü ne güzel; Ne mutlu Türk´üm diyene" dedi.

ÜNAL: KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal da "Ahmad Zarif Sedeqi, memleketi Afganistan´a gittikten sonra rahatsızlanıyor. Önce kendisini tedavi etmeye çalışıyor ama Afganistan şartlarında bunun çok mümkün olmadığını ve durumunun ağırlaştığını hissedince bize ulaştı. Sağlık Bakanlığı, ambulans uçakla kendisini getirdi. Eğitim gördüğü hastanede tedavi oldu ve kısa sürede sağlığına kavuştu. Şu an artık o hastalarını tedavi ediyor. Kendisi, `Türkiye´nin bana yaptığı bu iyiliği asla unutmayacağım. Ne mutlu Türk´üm diyene´ şeklinde ifadeler kullanıyor. Sağlık çalışanlarımız, küresel bir salgına karşı kendilerinden beklenenin çok üzerinde bir performansla çalışıyor. Ahmad Zarif Sedeqi de bu noktada hem bir hekim hem de bir hasta örneği oldu. Bütün vatandaşlarımızdan, sağlık çalışanlarına yardımcı olmalarını istiyorum, onların işlerini kolaylaştıralım. Kendinizi önemsemiyorsanız bile başkalarınıza saygı duymanız gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyması gerekiyor" şeklinde konuştu. DHA-Sağlık Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL,Hakan AKGÜN

2020-11-05 09:59:33



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