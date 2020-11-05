İstanbul merkezli FETÖ operasyonundan mali müfettiş tutuklandı

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İstanbul merkezli 7 ili kapsayan FETÖ operasyonunda Samsun'da gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen mali müfettiş, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul polisi tarafından 7 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock mesajlarından tespit edilen kripto 19 örgüt üyesi yakalanmasına yönelik başlattığı operasyonda Samsun'da mali müfettiş olduğu öğrenilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınan İ.M.B. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İ.M.B. ifadesi alındıktan sonra Samsun Adliyesine sevk edildi. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile İstanbul'ndaki adliyeye görüntülü olarak ifade veren İ.M.B. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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