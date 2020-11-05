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Samsun’da çiftçilere 65 bin 400 kilo yem bitkisi tohumu dağıtıldı

İHA

Samsun’da çiftçilere 65 bin 400 kilo yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Samsun’da düzenlenen törenle bin çiftçiye yem bezelyesi, yonca, İtalyan çimi ve Korunga tohumluğu olmak üzere toplamda 65 bin 400 kilogram yem bitkisi tohumluğu dağıtımı gerçekleştirildi.
Yem bitkileri ekiliş alanlarını artırma, üretimi çeşitlendirme ve geliştirme projesi kapsamında, Samsun’da ‘Yem Bitkisi’ yetiştiriciliğinin artırılması ve mevcut hayvancılık işletmelerinin kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla Yem Bezelyesi, Yonca, İtalyan Çimi ve Korunga tohumluğu olmak üzere toplamda 1000 çiftçiye 65 bin 400 kilogram yem bitkisi tohumluğu dağıtımı gerçekleştirildi. Törende bir konuşma yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Bakanlığımız ile birlikte hayata geçirdiğimiz yem bitkileri ekiliş alanlarını artırma, üretimi çeşitlendirme ve geliştirme projesi kapsamında, üreticimize Yem Bitkileri Tohumu dağıtımı yapmak üzere burada bir araya geldik. Öncelikle katılım ve katkılarınızdan dolayı şahsım ve bakanlığım adına teşekkür ediyorum. Bildiğimiz gibi yem bitkileri hayvan beslemede, toprağın korunmasında ve verimliliğinin artırılmasında, ekim nöbetinde ve yeşil gübre olarak çok önemli bir yer tutmaktadır. İlimizde 381 bin adet büyükbaş ve 225 bin adet küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yetiştirdiğimiz hayvanların kaba yem ihtiyacının yüzde 50'lik kısmını 582 bin dekar alandaki 1,3 milyon ton yem bitkileri üretimi, 154 bin dekar olan mera alanları, otlatmaya izin verilen ormanlık alanları, fındık bahçelerimizdeki açıklık alanlarla bitki hasat artıkları ve samandan karşılamaktayız. Türkiye’de fiğ üretiminde birinci, yem bezelyesinde yedinci, mısır silajında onuncu sırada yer alan ilimizde; 2019 yılı Yem bitkileri desteklemelerin de 9 bin 575 çiftçimize, 242 bin 228 dekar alanda yaklaşık 17 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır. İlimizde kaba yem açığının karşılanabilmesi yem bitkileri ekim alanlarının artırılmasıyla mümkündür” dedi.
Her zaman üreticilerin yanında olduklarını ifade eden Sağlam, “2020 yılı Mart ayında silajlık mısır ekim alanlarının geliştirilmesi projesinden 16 ilçemize 6 ton (500 torba) ve Temmuz ayı içinde de 2. ürün silajlık mısır alanlarının genişletilmesi projesi kapsamında, Havza ve Vezirköprü ilçemizde 6 ton (500 torba) olmak üzere toplamda 12 ton (1000 torba) silajlık mısır tohumunun dağıtımı yapılmıştır. Bu amaçla yem bitkileri ekiliş alanlarını artırma, üretimi çeşitlendirme ve geliştirme projesi kapsamında, İlimizdeki 15 İlçede toplam 9 bin 960 dekar alanda yem bitkisi yetiştiriciliğinin artırılması ve mevcut hayvancılık işletmelerimizin kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla 45 bin kilogram yem bezelyesi, 6 bin kilogram yonca, 5 bin 400 kilogram İtalyan çimi, 9 bin kilogram korunga tohumluğu olmak üzere toplamda 1000 çiftçimize 65 bin 400 kilogram yem bitkisi tohumluğu dağıtımı gerçekleştirmekteyiz. Projenin toplam maliyeti 787 bin 548 TL olup, Bakanlığımız tarafından bütçenin yüzde 70’i yani 546 bin 108 TL’si ve çiftçilerimiz tarafından da bütçenin yüzde 30’u yani 241 bin 440 TL’si karşılanacaktır. Proje sayesinde Piyasa Değeri 7 milyon 447 bin 500 TL olan 7 bin 087,5 ton kaba yem (kuru ot) elde edilmiş ve bin 600 büyükbaş hayvanın kaba yem ihtiyacı giderilmiş olacaktır. Bakanlığımız tarafından yapılan Yem Bitkileri Destekleme ödemesi gereği 2021 yılında, tohumluk teslim edilen yaklaşık 1.000 çiftçimize 696 bin TL tutarında destekleme ödemesi yapılacak ve bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda Projemizin toplam geliri 8 milyon 144 bin 100 TL olacaktır” diye konuştu.

Akabinde konuşmasını gerçekleştiren Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü “Yeterli ve dengeli beslenebilme, günümüz dünyasının yüzleştiği ve her geçen gün daha da artarak önem kazandığı görülmektedir. Çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir ve ülke insanının yeterli beslenmesini sağlayan bir tarım sektörünün oluşturulabilmesi, tarım politikalarının ve bu eylemin ana amacıdır. Bu amaç doğrultusunda en önemli yapıtaşlarından biri yem bitkileri ve hayvansal üretimde meydana gelebilecek doğrusal bir artıştır. Hayvancılıkta üretim maliyeti içerisinde karlılığı etkileyen en önemli etkenlerinden biri yem gideridir. Zira bir işletmede yem giderleri yüzde 5070 civarında olup, yüzde 75 80’i kaba yemi kapsamaktadır. 2019 yılında yaklaşık 17 milyon TL yem bitkileri desteği verilmiş olan ilimiz; Türkiye’de fiğ üretiminde birinci ve yem bezelyesi üretiminde ise yedinci sırada yer almakta olup, yem bitkileri yetiştiriciliğini teşvik ederek, kaba yem açığının azaltılması ve daha kaliteli kaba yem elde edilmesi ilimiz hayvancılığı açısından büyük önem taşımaktadır. İlimizde yaklaşık 381 bin büyükbaş ve 225 bin küçükbaş hayvan sayısı mevcudunun, 154 bin dekar mera ve 582 bin dekar yem bitkileri ekiliş alanları ile kaba yem ihtiyacının tamamını karşılayamamaktadır. Toplam maliyeti 787 bin 548 TL olan ve bütçesinin yüzde 70’i Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından (546 bin 108 TL) ve yüzde 30’u da (241 bin 440 TL) çiftçilerimiz tarafından karşılanacak olan ‘Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarını Artırma, Üretimi Çeşitlendirme ve Geliştirme Projesi’ kapsamında yapılan desteğin üreticilerimiz açısından hayırlı ve bereketli olmasını temenni ederim” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından tohumluk dağıtımları gerçekleştirilerek tören sona erdi. Törene ayrıca Vezirköprü İlçe Kaymakamı Kudret Kurnaz, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Erol Apaydın, Ziraat Odaları Samsun İl Koordinatörü ve İlkadım Ziraat Odası Başkanı Hasan TÜTÜNCÜ, Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya ile çeşitli sivil toplum kuruluşları ve çiftçiler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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