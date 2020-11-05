Samsunspor Anıtı 31 Aralık'ta Millet Bahçesi'nde

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Millet Bahçesi’ne konulacak olan Samsunspor Anıtı’nın ihalesinin yapıldığını, 31 Aralık tarihine kadar tamamlanarak yerine konulacağını ifade etti.

Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün 20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giderken Havza ilçesinde yaptığı kazada hayatını kaybedenlerin anısına yapılacak olan anıtın geçtiğimiz günlerde ihalesi gerçekleştirildi. İhalenin ardından hemen yapımına başlanan anıt, 31 Aralık 2020 tarihinde Millet Bahçesi'nde olacak.



Samsunspor anıtı için geri sayım başladı

Kazada hayatını kaybeden futbolcuların anısını yaşatmak amacıyla hazırlanan Samsunspor Anıtı için geri sayımın başladığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Türk futbolunun acı günlerinden biri olan 20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşma için yola çıkan kafilemiz, Havza ilçesinde geçirdiği kazada Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomiç ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetti. Bu kazada hayatta kalan birçok oyuncu ve kafile üyesi de ciddi şekilde yaralanmış ve sakat kalmıştı. Bu talihsiz kazanın ardından tam 31 sene geçti ama acımız ilk günkü gibi taze. Kazada hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak amacıyla hazırladığımız anıtta artık geri sayım başladı" dedi.



20 Ocak’ta Samsunspor Anıtı’nda anma yapılacak

Millet Bahçesi'ne yerleştirilecek olan anıtın 1919 santimetre uzunluğunda olacağını söyleyen Başkan Demir, "Anıt projemiz ile ilgili tüm detaylar hazır. 1919 santimetre uzunluğunda olacak. Üzerinde, kazada vefat eden futbolcularımız ve teknik direktörümüzün isimleri ve fotoğraflarının yer aldığı 3 metre çağında bir top şekli olacak. Çok güzel bir ışıklandırma yapacağız ve şehrin her yerinden görülecek. İhalesi bitirildi ve şu an yapımına başlandı. 31 Aralık tarihinde anıt Millet Bahçesi'ne yerleştirilecek. Ardından peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapacağız ve 20 Ocak tarihinde anma törenlerine kadar bitirmiş olacağız" diye konuştu.

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