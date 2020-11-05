Ölüm Tuzağı filmi Samsun’u sinema kenti yapacak Bu film Samsun’un sinemanın çekim merkezi yapacak

– Samsun’da çekimleri devam eden Ölüm Tuzağı filmi şehri film çekimleri için bir merkez haline getirme vizyonu taşıyor. Sinemadaki Antalya hakimiyetini Samsun’a kaydırmayı planlayan filmde ünlü oyuncular şehrin tanıtımı için adete bir elçi rolünü göğüsleniyor.

Eski Türk halk müziği sanatçısı İsmail Uyanık ve ortaklarından Şahin Saydereli’nin sahibi olduğu İON Yapım tarafından yapımcılığı üstlenilen ve yönetmenliğini Esat Şekeroğlu’nun yaptığı dram/aksiyon türündeki Ölüm Tuzağı isimli filmde çekimler devam ediyor. Samsun’da çekimleri yapılan filmde son haftaya girilirken filmin ortaya koyduğu vizyon dikkati çekiyor. Filmde rol alan Samsunlu oyuncularda bu amaç etrafında birleşmiş durumda. Yapımcı İsmail Uyanık çekimler sonrası ikinci bir filminde müjdesini veriyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Yeşilçam’dan aşina olunan Coşkun Göğen, Tuncay Akca, Adnan Karabacak’ın yanı sıra Mehmet Aras ve Şahin Saydereli gibi isimler de yer alıyor.



Sinema platformu kurulacak

Yapımcı İsmail Uyanık, “Artık çekimlerin sonuna geliyoruz. Bu hafta sonuyla final yapacağız. Çekimlerimiz çok iyi gidiyor başarıyla gidiyor. Gerek oyuncular gerek set ekibi çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bir Samsunlu olarak Samsun’a vefa borcumu ödüyorum. Samsun’da bu şekilde filmlerin çekilmesini sağlamak istiyoruz. Filmler genelde Antalya’da, Güneydoğu Anadolu’da ve doğuda, İstanbul’da çekiliyor. Samsun’un adı hiçbir filmde dizide geçmiyor. Neden geçmesin. Burada yakın zamanda sinema platformu da kuracağız ve filmlerimiz devam edecek. Samsun’un farklı bölgelerinde filmlerimiz devam edecek. 1 ay sonra yeni bir filmimiz var. O filmimizde yine Samsun’da. Henüz bölgeyi belirlemedik” dedi.



“Samsunlu yetenekler bana ulaşabilir”

Yeşilçam’ın ünlü yönetmeni Esat Şekeroğlu, “Samsun’a daha önce gelecektim ama bu filmle nasip oldu. Samsun bu işler için yani bir film, sanat, kültürel alan için merkezi alan olabilecek imkanlara sahiptir. Tabi bu değerlendirilirse. Bu filmin çekimlerinde de herkes destek oldu memnun olduk. İnşallah farklı hikayesiyle filmimizin kalıcı olacağına inanıyorum. Samsun’da oyuncu olmak isteyen yetenekli adaylar bana ulaşabilir. Uygun olanları yeni projelerimizde yer vermeyi düşünüyorum. Kamera arkası çalışma işi öğrenmek isteyenlere de destek olacağım” diye konuştu.

Filmin yapımcılarından ve oyuncu olarak da filmde yer alan Şahin Saydereli, “Bu yapımcılığımın ilk filmi ve oyuncu olarak da yer alıyorum. Filmde kötü karakter olarak yer alıyorum çok heyecanlı bir iş. Severek oynuyorum. Çok güzel bir set geçiyor. Bende Samsunluyum. Bundan önce 56 filmde oynadım. Daha önceki filmlerde bu kadar güzel bir rol almamıştım. Yan karakter, ana karakter derken başrolün kötü karakterini oynuyorum. Çocukluğumuzdan beri birlikte oynama hayali kurduğumuz oyuncularla bu filmde yer almakta ayrı bir mutluluk” şeklinde konuştu.

Filmde Murat karakterine hayat veren Mehmet Aras, “Böyle bir projenin Samsun’da çekildiğini bana söylediler memnuniyetle yer alabileceğimi ilettim. Oyuncular olsun ekip alsın çok güzel hem de Samsun’da olması çok güzel. Biz Samsun’un tanıtımı açısında buraya değer katacağını düşündük. Bu şekilde başlandı. Bir köy hikayesi. Film ve dizi çalışmaları açısından da bu çok önemli. Filmde Murat karakterini canlandırıyorum. Karakter burada kendi halinde varlıksız güçsüz ama haksızlığa karşı direnen, mücadele eden savaşan bir karakter. Bu şekilde de olayların üstesinden gelindiğini bana öğretti. Bunun dışında Samsun’da daha çok bir cazibe merkezi oluşturmak istiyoruz. Burada dizi ve film çekimlerinin önünü açmaya çalışıyoruz. Bu şekilde mesaj veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Filmin oyuncuları çekimlerin yapıldığı Özeren Köyü halkına ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’ye teşekkürlerini iletti.

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