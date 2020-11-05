Yılport Samsunspor - Muğlaspor: 1-3

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - STAT: 19 Mayıs Stadı
HAKEMLER: Gürcan Hasova, Yavuz Bahadır Ordu, Caner Kurt
YILPORT SAMSUNSPOR: Furkan, Yameogo (Dk. 46 Kerem Can), Yalçın, Ercan, Erhan, Gökhan (Dk. 62 Ceyhun), Oğuz, Plumain (Dk. 46 Savicevic), Enes (Dk. 62 Nadir), Gyasi, Ahmethan
MUĞLASPOR: Nusret, Mehmet, Süleyman (Dk. 55 Barış Sungur), Mümin (Dk. 83 İlkay Gül), İbrahim Can Köse, İbrahim İçuz, Ömer (Dk. 68 Erol), Polat, Emre, Muhammed, Nizamettin (Dk. 68 Asım)
GOLLER: Dk. 29 Enes (Yılport Samsunspor) Dk. 30 ve 38 İbrahim Can Köse, Dk. 55 Mehmet Yeniler (Muğlaspor)
SARI KARTLAR: Kerem Can, Oğuz, (Yılport Samsunspor) Nusret Can (Muğlaspor)TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında konuk ettiği Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Muğlaspor´a 3-1 mağlup oldu.
13´üncü dakikada Erhan´ın pasıyla buluşan Gyasi´nin şutunda defansa çarpan top kornere çıktı.
29´uncu dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında ceza sahası içinde Ahmethan´ın pasıyla buluşan Enes´in şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
31´inci dakikada ani gelişen Muğlaspor atağında ceza sahasına yapılan ortada İbrahim Can Köse´nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
38´inci dakikada Muğlaspor atağında İbrahim Can Köse´nin kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 1-2
56´ncı dakikada Muğlaspor´un kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Mehmet Yeniler´in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-3DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2020-11-05 17:04:37
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