"Geleceğe kulaç atıyoruz" projesiyle 64 bin öğrenciye yüzme eğitimi verildi

– Samsun’da “Geleceğe Kulaç Atıyoruz” projesi kapsamında, fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 64 bin 2. ve 3. sınıf öğrencisine yüzme eğitimi verildi.

Yüzme sporunun çok küçük yaşlardan itibaren ileriki yaşlara kadar rahatlıkla yürütülebilen bir spor olduğundan hareketle Samsun Valiliği tarafından Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığıyla sürdürülen ve daha sonra da Türkiye geneline yaygınlaştırılan “geleceğe kulaç atıyoruz” projesi kapsamında, fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 64 bin 2. ve 3. sınıf öğrencisine yüzme eğitimi verildi.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Geleceğe kulaç atıyoruz projesinin öğrencilerimizin sporla tanışmaları, yıl boyunca aktif olarak spor yapmaları, spora karşı olumlu tutum geliştirmeleri açısından önemli bir proje olduğunu dile getirerek, projeyle ayrıca öğrencilerimizin sorumluluk duygusu, planlı çalışma ve doğru karar verebilme yetilerinin gelişmesini, yetenekleri ölçüsünde spor yapabilmelerini, kötü alışkanlıklardan korunabilmelerini, sağlıklı bir beden ve ruh haline sahip olabilmelerini ve olumlu kişilik özellikleri gösterebilmelerini hedefliyoruz” dedi.

Projeyle, kısa ve uzun mesafe, kelebek, serbest, sırt üstü vb. teknikler ile yüzme eğitimleri verildi. Öğrencilere ve velilere havuz hijyeni, obezite ve sağlıklı yaşam, sporun sağlığa katkıları ve beslenme konularında da eğitim verildi.

Öğrencilerin havuza taşınması, havuzlarda kullanacakları gözlük ve bone, maddi yetersizlik içerisindeki öğrencilerin mayolarının da ücretsiz olarak karşılandığı projeyle, eğitim alanlara beslenme rehberliği de yapıldı. 64 bin öğrencinin yüzde 96’sına yüzme öğretildi. Sınıf öğretmenlerine uygulanan anket sonrasında projeye katılan ve dikkat eksikliği olan öğrencilerin yüzde 71’inin dikkatinde olumlu yönde etkisi olduğu tespit edildi.

Proje sonrasında 680 öğrencinin yeteneği keşfedilmiş olup, yetenekli öğrencilerin yüzde 20’si Samsun Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kulüplere, yüzde 80’i ise hafta sonu kurslara yönlendirildi. 2020 – 2021 eğitim öğretim yılında da 10 bin öğrenciye daha yüzme proje kapsamında eğitim verilmesi planlanıyor.

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