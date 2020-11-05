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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demirtaş, “Sınıf tam öğretmenim” projesine 100 tabletle destek verdi

İHA

Başkan Demirtaş, “Sınıf tam öğretmenim” projesine 100 tabletle destek verdi

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, EBA canlı derslerden ve EBA portalından yararlanmalarını sağlamak amacıyla başlatılan “sınıf tam öğretmenim” projesine 100 tabletle destek verdi.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Covid19 sürecinde internet erişimi, internete bağlanacak cihazı veya evinde televizyonu olmayan ve özellikle EBA destek noktalarına ulaşım konusunda sorun yaşayan, kırsal kesimdeki yerleşim yerlerinde bulunan öğrenciler ile bunlardan karantina vb. gibi sebeplerle evlerinden çıkamayacak durumdakilerin EBA canlı derslerden ve EBA portalından yararlanmalarını sağlamak amacıyla sınıf tam öğretmenim projesine tablet desteği artarak devam ediyor. Proje kapsamında İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tablet bağış kampanyasına İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş 100 tablet ile destek verdi. SemaCengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda korona tedbirleri alınarak düzenlenen programa öğrenciler ve velileri katılım sağladı.

“Eğitime feda edilecek fert yoktur”
Program öncesi bilgilendirme konuşması yapan İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe,” Eğitimde feda edilecek fert yoktur. Bu noktada uzaktan eğitime erişimi olmayan öğrencilerimiz için EBA destek noktaları oluşturduk. EBA destek noktalarımıza ulaşım konusunda sıkıntı çekebilecek 5600 öğrencimize ilçe müdürlüğümüzün koordinesinde 81 EBA destek noktamızda ile ulaşmaktayız. Şu ana kadar 2 bin 500 civarında tableti öğrencilerimizle buluşturduk. Sınıf Tam Öğretmenim projemizle 535 öğrencimizi daha uzaktan eğitime kazandırdık. Bugün burada Eğitim ve Öğretime desteklerini esirgemeyen projemize 100 tabletle destek veren İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’ın hediyelerini öğrencilerimize takdim edeceğiz. Bu çok olumlu ve güzel bir davranış. Uzaktan öğretim manasında da hiçbir arkadaşımızın sınıfa ve öğretmenlerine ulaşmasını engellememiş olacağız. Bu projeye destek olan herkese devletimiz adına teşekkür ediyoruz. İnşallah bu zorlu süreci hep birlikte en kısa sürede atlatacağız” dedi.

“İnsanlığın düşmanı cehaleti eğitimle yeneceğiz”
Sınıf tam öğretmenim projesine salgın sürecinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek eğitimde öğrencilerin fırsat eşitliğini sağlamaya dönük bir çalışma olması nedeniyle çok önemli olduğu dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İnsanlığın en büyük düşmanının cehalettir. Cehaleti yenmenin en önemli vesilesi de insanımızı eğitmektir. Toplumların geri kalmışlıklarının en büyük etkeni, eğitimsizlik ve cehaletten kaynaklanıyor. Bu nedenle eğitim için bütün imkanları seferber ediyoruz. Bu anlamda tablet kampanyamıza bizde elimizi taşımızın altına koyarak çorbada tuzumuz olsun prensibiyle öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sağladık. Salgından dolayı herkes okula gidemiyor. Evlerinde veya bulundukları ortamda derslerini takip etme imkânı olmayan öğrencilerimiz için atılan bu ilk adımı çok önemsiyorum. İnşallah bu proje öğrencilerimize katkı sağlayacağını umut ediyoruz” diye konuştu.

“İlçemizde eğitim noktaları oluşturmayı hedefliyoruz”
İlerleyen zamanlarda kent merkezinde halkın yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Meydanı, Saathane, Çiftlik caddelerinde internet altyapısı olan, öğrencilerimizin kullanacağı “Eğitim Noktasını” müjdeleyen Başkan Demirtaş, “Belirlediğimiz bölgelerde destek noktalarını oluşturmak istiyoruz. Öğrencilerimiz istedikleri zaman buralara gelip, istifade edebilecekler. Bu projemizi daha ileri taşıyarak kırsal mahallelerimizde internet erişimi olmayan, interneti olmayan öğrencilerimizin eğitimde fırsat eşitliğinden faydalanabilmeleri için bu noktaları oluşturacağız. Biz sadece okullarımızda değil, kırsaldaki öğrencilerimizi de düşünerek, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz, mahalle muhtarlarımızla görüşerek, mahallelerimizde uygun noktalarda da bu destek noktalarını oluşturacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“Öğrenciler tabletleri ile buluştu”
Program sonunda İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ,İlkadım İlçe Şube Müdürü Yalçın Alpaydın, İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürü Cemalettin Çakır, öğrencilere tabletlerini takdim ettiler

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