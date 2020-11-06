Taciz iddiasına gözaltı

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da 14 yaşındaki kıza tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çivril Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki D.Y.'ye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen F.A.(33), İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sorgusu tamamlanan F.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.