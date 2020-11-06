Bafra meclisinden İzmir için baş sağlığı

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Bafra Belediye Meclisi’nde İzmir’de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı.

Bafra Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç başkanlığında gündemdeki hususları görüşmek üzere Alparslan Türkeş Parkı toplantı salonunda gerçekleşti.

Meclisin açılışında İzmir’de yaşanan depreme değinen Başkan Hamit Kılıç, “İzmir’de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifa diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun” dedi.

Toplantıda Bafra Belediye Meclisi’nin 6 Kasım tarihli olağan toplantısına ait gündemin oylanması gerçekleşti. Gelen evrak ve dilekçeler görüşüldü.

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