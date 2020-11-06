Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Deneyap Türkiye’ projesi kapsamında kurulan "Samsun Deneyap Teknoloji Atölyesi" faaliyete başladı.

Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ülkemizde gençlerimizin özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan dört önemli kurum olan Ülkemizin kalkınması için olmazsa olmaz gördüğümüz Milli Teknoloji hamlesinin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri ile bu alanda ilgisi ve yeteneği olan, yeterli imkânlar ve doğru yönlendirme ile çok büyük işler başarabilecek potansiyele sahip olduğuna inandığımız gençlerimizi ülkemizin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler olma yolunda desteklemeyi hedefliyoruz” denildi.

Samsun Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı İlkadım Gençlik Merkezi’nde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde 5 ve 6. sınıflarda okuyan 104 öğrenci ile 9 ve 10. sınıflarda okuyan 61 öğrencinin cumartesi ve pazar günleri 8 ayrı atölyede Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri gibi toplam 10 başlıkta 36 ay süreli ücretsiz eğitim almaya başladığı bildirildi.

Deneyap Türkiye projesinin, bilim ve teknoloji alanında ülkenin geleceğini şekillendirecek bir proje olduğunu belirten Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, bilimden sanata, spordan kişisel gelişime, dil eğitimlerinden teknolojiye kadar geniş bir yelpazede eğitim veren Gençlik Merkezlerinde geleceğin teminatı olarak görülen gençler için tüm imkanların seferber edilmiş durumda olduğunu belirtti.

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