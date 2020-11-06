Uyuşturucu madde ve ateşli silahtan 13 şüpheliye gözaltı

Samsun’da 10 ayrı olayda ele geçen uyuşturucu madde ve ateşli silahla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba, Bafra, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; Çarşamba ilçesi Ordu Mahallesi’nde şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 331 gram kubar esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu sentetik hap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Çarşamba ilçesi Değirmenbaşı Mahallesi’nde şüpheli 1 şahsın yapılan üst aramasında 100 gram kubar esrar maddesi, şüpheli şahsın Çarşamba ve Ayvacık ilçelerinde bulunan ev ev eklentilerinde yapılan arama neticesinde 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi’nde yol kontrol faaliyetinde şüpheli 1 şahsın üzerinde yapılan arama neticesinde 12 adet sentetik hap, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ve 5 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Çarşamba ilçesi Kızılot/Köklük Mahallesi’nde yapılan önleyici kolluk devriyesi faaliyeti esnasında 1 şüpheli şahsın yapılan kimlik kontrolü ve üst araması neticesinde 14 adet sentetik hap ele geçirildi, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Bafra ilçesi Şeyhulaş Mahallesi’nde şüpheli 1 şahsın evinin yakınında bulunan metruk binada yapılan arama neticesinde 72 gram kubar esrar maddesi ve 510 gram kenevir tohumu ele geçirildi, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi’nde şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği “Tumba” ile yapılan arama neticesinde 50 gram kubar esrar maddesi, 1 adet 9 mm. ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi’nde şüpheli 2 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 14 kök kenevir bitkisi, 11 gram kubar esrar maddesi, 2 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi ile İlyasköy Mahallesi’nde şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 9 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi’ndeki ormanlık arazi ile Atakum ilçe merkezinde bulunan şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 4 bin 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi’nde şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 25 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Toplam 10 olayda 5 kilo 198 gram kubar esrar maddesi, 14 kök kenevir bitkisi, 512 gram kenevir tohumu, 27 adet sentetik hap, 3 adet tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 4 adet av tüfeği ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi, 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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