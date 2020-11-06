DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik 7 gün önce İlkadım ve Atakum ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. 8 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.
Sorgusu tamamlanan 1 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.B.H.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.