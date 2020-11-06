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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı

İHA

DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik 7 gün önce İlkadım ve Atakum ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. 8 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.
Sorgusu tamamlanan 1 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.B.H.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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