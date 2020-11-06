Samsunspor Futbol Akademisi'nden Başkan Topaloğlu'na forma

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Samsunspor Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar, Futbol Akademi Koordinatörü Savaş Serdar ve Gençlik Geliştirme Sorumlusu Ali Bilgici, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'na isminin yazılı olduğu 55'nci yıl formayı hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Topaloğlu, "Misafirlerimize değerli hediyelerinden dolayı teşekkür eder, Samsunspor'umuza Süper Lig yolunda başarılar dilerim” dedi

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