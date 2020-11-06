Samsun-İzmir arasında dayanışma köprüsü

Samsun Atakum Belediyesi, İzmir depreminden etkilenen vatandaşlar için ikinci yardım tırını yola çıkardı.

Yardımseverlerin destekleri için Atakum'dan İzmir'e dayanışma köprüsü kurduklarını belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, İzmir depreminin simgeleri Ayda ve Elif'e el yapımı oyuncaklar ile birer mektup gönderdi.

Atakum Belediyesi, kentte oluşturduğu belediyeyurttaş dayanışması ile 114 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışan İzmir için seferber oldu. 30 Ekim'deki depremden yedi saat sonra yola çıkardığı; bebek maması, battaniye, yorgan, mont, maske ve dezenfektanın yer aldığı yardım TIR'ı ile depremzedelerin yanında olan Atakum Belediyesi, ikinci tırını da İzmir'e uğurladı. Hayırsever Samsunluların, Özgür Bölüşüm Derneği aracılığıyla Atakum Belediyesi AtaMarket Gıda Bankası’na ulaştırdığı yardımların yanı sıra Forza Samsun ve Üniversiteli Samsunsporlular Derneği üyesi gençlerin bağışları Atakum Belediyesi’nin ikinci yardım tırı ile İzmir’e doğru yola çıktı. 400 koli gıda, kişisel bakım ürünleri, bebek bezi, bebek maması ve battaniyenin yanı sıra Atakumlu kadınların el emekleriyle ürettikleri oyuncaklar Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi’nden Başkan Av. Cemil Deveci’nin de katıldığı tören ile İzmir’e yolcu edildi.



Karadeniz dayanışmasından çay desteği

Yardım tırının yüklenmesi sırasında kolilerin taşınmasına destek olan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, İzmir depreminin tüm Türkiye’yi harekete geçirdiğini ifade ederek, “Çok sayıda hayatını kaybeden ve yaralanan insanımız var. Acımız çok büyük. Yıkılan binaların dışında oturulamayacak durumda olan binalar da var. Çok sayıda insan sokaklarda ve çadırlarda. Bu yüzden İzmir’in yardıma ihtiyacı var. Biz depremin olduğu ilk akşam, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i aradık ve ihtiyaç duyduğu malzemeleri gıda bankamız AtaMarket ve Paylaşım Merkezimiz aracılığıyla kışlık giyecek, gıda, hijyen ürünleri, maske ve dezenfektan üzerinden temin ederek gönderdik. Daha sonra ihtiyaçlara yönelik bir liste daha yayınlandı. Samsun’dan herkes ‘Biz de İzmir’e katkı sunmak istiyoruz’ dedi. Gıda bankamızın da görevi bu zaten. Yurttaşlarımız maddi manevi destekte bulundular. Ayrıca Forza Samsun ve Üniversiteli Samsunsporlular Derneği üyesi Samsunspor’a gönül vermiş gençlerimiz de ‘İzmir’in yanındayız’ dedi ve ikinci tıra katkı sağladı. Destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu anda kuru gıda ürünleri, 400 koli gıda, kişisel bakım ürünleri, bebek bezi, bebek maması ve battaniye yola çıkıyor. Diğer yanda, Karadeniz Bölgesi belediyeleri bir araya geldik. Artvin’de Borçka Belediyemizin çay fabrikası var. El birliği ile bir tır da çay doldurduk. İzmir’de ihtiyaç sahiplerine ulaşmak üzere o da bu akşam yola çıkıyor. Bu tır da tüm Karadeniz’in dayanışması olacak” diye konuştu.



Başkan Deveci’den Elif ve Ayda’ya mektup

Depremden birkaç gün sonra enkaz altından kurtarılmaları ile tüm Türkiye’yi sevince boğan Ayda ve Elif’i de unutmayan Başkan Deveci, “Önceki gün açılan 'Anneannemin Oyuncakları’ sergisinden Ayda ile Elif kızımıza ve diğer çocuklara oyuncaklar gönderiyoruz. Aynı zamanda Ayda ve Elif için kaleme aldığım mektup da oyuncaklarıyla birlikte onlara ulaşacak” dedi. Deveci’nin kaleme aldığı mektup ise şu şekilde: “Sen o karanlığa saatlerce dayanıp aydınlığa kavuşarak hepimize umudun önemini aşılamış oldun. Sen bize karanlıkların bir gün biteceğini, ne olursa olsun aydınlıkların elbet kazanacağını güneşin her gün tekrar doğacağını hatırlattın. Sen kimsenin başaramadığını başardın ve hepimize umut oldun. Güzel kızım, sana bundan sonraki hayatında sağlık mutluluk ve sevgi diliyorum. Gülay teyzen, Cemil amcan.”

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