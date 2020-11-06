Samsun'da takla atan otomobil bahçe duvarına çarptı: 1 yaralı

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Samsun'da takla atıp yoldan çıkarak bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisi SamsunSinop karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahtınur Söylemez (26) idaresindeki 55 DE 449 plakalı Opel Astra marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. 20 metre sürüklenen otomobil takla atıp bahçe duvarına vurdu. Kazada yaralanan arac sürücüsü Bahtınur Söylemez 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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