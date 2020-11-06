Başkan Deveci: "Atakum'da KGYS'ye ihtiyaç var" “Yerel yönetimler kentin güvenliğinden de sorumlu”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum’un hızla büyüyen ve hareketli bir nüfusa sahip olduğunu belirterek ilçede Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) ihtiyaç olduğunu söyledi.

Sistemin kurulması konusunu yeniden görüşecek olan meclis üyelerine seslenen Başkan Deveci, “Hiçbir yerel yönetim, kendini kentin güvenliğinden bağımsız sayamaz. ‘Bu emniyetin işidir, polisin işidir’ diyemez. Polisle yerel yönetimin iş birliği içinde bunu sağlaması gerekiyor” dedi.

Atakum Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı’nın ikinci oturumu, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. Lösemili çocuklara dikkat çekmek için toplantıya meclis üyeleri ile birlikte turuncu maske takan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Bugün taktığımız turuncu maskelerin bir anlamı var. Buradan bir farkındalığı duyurmak istiyorum. 28 Kasım tarihleri Lösemili Çocuklar Haftası oluyor. Karadeniz’de kanserin tüm çeşitleri çok yaygın. Lösemi de çok yaygın. Atakum, iç Karadeniz’de löseminin tedavisini yapabilen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sahip. Lösemi, tedavisi uzun süren bir hastalık. Bu sebeple aileler tedavi sürecinde Atakum’da yaşamaya başlıyorlar, yeni bir iş kurmaya çalışıyorlar. Samsun ve Atakum’da biz ailelerin bu çabalarını yakından takip ediyoruz. Bu konuda bir duyarlılık ve dayanışma gerekiyor. Daha geçen hafta bir genç kardeşimizi, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Demir’i kaybettik. Bir kez daha saygıyla anıyoruz” diye konuştu.



"Samsun’daki kazaların yarısından fazlası Atakum’da"

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte Atakum’a kurulması planlanan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) hakkında meclise bilgi veren Başkan Deveci, “Bu sistem Samsun’da pek uygulanmadı ama uzun bir süredir Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Edirne gibi büyük ve turizmin yoğun olduğu kentlerde uygulanıyor. Bununla ilgili kapsamlı bir yasal mevzuat var ve İçişleri Bakanlığı kent güvenliği ile ilgili çalışmalarda yerel yönetimleri kendine paydaş seçmiş. Bu noktada sadece Elektronik Denetim Sistemi (EDS) kamerası ya da trafik değil, kentin bütününün güvenliği. Bizi ilgilendiren kısmında, kentimizin içinden şehirlerarası bir yol geçiyor. Atatürk Bulvarı, şehirlerarası bir yol. Günlük yaklaşık 68 bin araç geçiyor. Ben size birkaç rakam vereyim arkadaşlar, 2019 yılında Türkiye’de yaralamalı ve ölümlü 283 bin 324 trafik kazası olmuş. Bunun yüzde 68’i yerleşim yerlerinde olmuş. Yüzde 32’si yaralama ve ölümle sonuçlanmış. 2019 yılında Samsun’da 17 bin 686 kaza meydana gelmiş. Bunun yüzde 20’si ölümlü ve yaralamalı kaza. 17 bin 686 kazanın yarısından çoğu Atakum’un sınırları içerisinde meydana gelmiş” ifadelerini kullandı.



"Atakum büyüyen ve hareketli bir kent"

Atakum’un diğer ilçelerden başka özelliklerinin de bulunduğuna dikkat çeken Başkan Deveci, “Atakum’un bilinen nüfusu, bugün itibarıyla 230 bin civarında. Burada farklı kentlerden gelip okuyan 40 bin üniversite öğrencisi yaşıyor. Farklı ülkelerden gelen beş bin üniversite öğrencisi var. Kış dönemi hafta sonları buranın nüfusunun 400 hatta 450 bine çıktığı günler oluyor. Yaz aylarında ise bu rakam 550, 600 bine dayanıyor. Karadeniz’in iç kesimlerinden, Sivas’tan Tokat’tan, Yozgat’tan insanlar hafta sonlarını ve yaz tatilini burada geçiriyor. Samsun’un diğer kesimleri de hem hafta sonlarını hem de akşamları Atakum’da oluyor. Samsun’un önemli bir kesimi yaz aylarını Atakum sınırlarındaki yazlıklarında geçiriyor. O zaman nüfus daha da artıyor. Şimdi korona nedeniyle onların önemli bir bölümü kışlık yaşadıkları yerlere gitmiyorlar. Yazlık bölgelerindeki ihtiyaçları için bizden sıkça talepte bulunuyorlar. Şunu söylemeye çalışıyorum: Bu şehir büyüyen ve Karadeniz'in en hareketli, en dinamik kentlerinden bir tanesi. Onun için burada Kent Güvenliği Yönetim Sistemi’nin olması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı ile nasıl bir yol izlememiz gerektiğiyle ilişkin görüşmelerimiz oldu. Trafik de içinde olmak üzere şehrin bütününü denetim altına alacak bir güvenlik sisteminden söz ediyorum. Sadece trafik değil, merkezdeki belli büyük parklarımızda çeşitli suç unsurlarına çokça rastlandığına ilişkin emniyet birimlerinin ellerinde istatistiki veriler var” şeklinde konuştu.



"Yerel yönetim kent güvenliğinden bağımsız değildir"

Kent sakinlerinin güvenlik önlemi alınmasına yönelik taleplerine dikkat çeken Başkan Cemil Deveci, “Belediye olarak hangi parka gidip, çalışma yapmışsak hemen etrafındaki konutlarda oturanlar geliyor ve ‘akşamları buraya nöbetçi zabıta koyun’ diyorlar. Atakum içinde irili ufaklı 405 parkımız var. Bu kadar fazla alana ne emniyet ne de biz görevli ayırabiliriz. ‘Burada gençler geliyor alkol alıyor, bir süre sonra kavga oluyor. Güvenliğimiz yok’ deniliyor. Hatta bazı uyuşturucu türlerinin Atakum’da daha fazla tüketildiğine yönelik veriler var. Biz bugüne kadar çocuklarımızdan trafik kazalarında kurban verdiklerimizin isimlerini parklarda yaşatarak bu konuda duyarlılık oluşturma çabasında olduk. Bir parkta trafik eğitimi alanı oluşturuyoruz. Hiçbir yerel yönetim kentin güvenliğinden kendisini bağımsız sayamaz, ‘bu emniyetin işidir, polisin işidir’ diyemez. Polisle yerel yönetimin iş birliği içinde bunu sağlaması gerekiyor” sözlerine yer verdi.



"Karşımızda Baruthane örneği var"

Deveci şöyle devam etti: "Size başka rakamlar da vereyim. 2010 yılında Ankara’da içinde EDS bulunan kent güvenliği sistemi kurulunca ölümlü trafik kazalarında yüzde 30 azalma olmuş. Çorum, Kırıkkale hattında yüzde 30 azalma var, Edirne’de tamamen son bulmuş, otoyollarda yüzde 3035 azalmış. Çok uzağa gitmeyelim, Baruthane’de her sabah virajı alamamış, refüje çıkmış kamyonları, tırları görüyorduk. Oraya radar kurulunca orada hiçbir kazaya şahit olmadık. Şimdi böyle bir radar uygulaması olduğunda emniyet güçleri bunları tuzak yerlere kuruyor. Bu kent, bu tür bir güvenlik sistemi içine alınırsa her noktada sistemin uygulandığına ilişkin uyarı levhaları olacak. İnsanlar bunları görüp sürüşlerini buna göre düzenleyecekler. Önümüzde komple bir proje var ve paydaşı da İçişleri Bakanlığı. Büyükşehir’in de böyle bir çalışması var ama daha çok ana arterlere ilişkin bir çalışma. Kentin içerisine yönelik bir çalışması yok. Büyükşehir’in çalışması da doğru, onu da destekliyoruz. Bu bizim yaptığımız da doğru bir şey. Atakum, hareket bağlamında Samsun’un Canik ya da Tekkeköy gibi kentlerinden daha farklı düşünülmesi gerekiyor. Bu anlamda Atakum’un sorunlar yaşadığı herkes tarafından biliniyor. Bu sorunlar bizim de önümüzde olduğu için böyle bir çözüm önerisini meclisin önüne getirmiş bulunuyoruz.”



"Atakum’a yaşam hakkı verin"

Daha önce bölgede olumsuz örnekler olduğunu hatırlatan Başkan Deveci, “Hepimiz yaşadık. Ordu’da, Çorum Osmancık’ta örnekler vardı. İlgili yasada son düzenlemeler yapılmadan önce kurulan sistemlerdi ve biraz da tuzaktı. Ordu’nun girişinden çıkışına kadar defalarca radara rastlanıyor ve neredeyse arabanın taksidi kadar cezalar ortaya çıkıyordu. Bu tip örnekler çoğalınca kanuna ek düzenleme yapıldı ve bir yönerge yayınlandı. Bu düzenlemeler dikkatlice okunduğunda Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ve İçişleri Bakanlığı’nın paydaşının belediyeler olduğunu görüyoruz. Uygulayan belediyeler var. Hem şehirlerarası hem de şehir trafiğinin yoğun olduğu, ayrıca şehirdeki trafik kazalarının yarısından fazlasının meydana geldiği ilçenin Belediye Başkanı olarak bu tedbiri Atakum Belediye Meclisi’nin huzuruna getirdim. Atakum Belediyesi’ne yaşam hakkı verin. Samsun’un en büyük ilçelerinden birisi. Şu ana dek Samsun Büyükşehir Belediyesi, ‘böyle bir çalışma yapıyorum, sizin için şunu düşünüyorum’ demedi. Bu konuda Atakum’un yanında olun. Atakum Belediyesi’nin meclis üyesisiniz” diye konuştu.



"Bu hareketlilik başka bir ilçede yaşanmıyor"

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda çalışma yürüttüğüne ilişkin görüşlere de yanıt veren Başkan Deveci, “Büyükşehir ‘ben yapıyorum siz nereden çıktınız?’ diyecek. Ben de ‘bu şehrin bütününün güvenliğinden sorumluyum’ diyeceğim. Canik’in tepelerine KGYS kameraları konulacak mı? İlkadım’ın ‘Hastanebaşı’ olarak geçen bölgesine kamera konulacak mı? Çarşamba’da, Kavak’ta olacak mı? Atakum özelliği olan kentlerden bir tanesi. Bu özelliğini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu ayrıcalığından yola çıkarak bir tek Atakum içinde Türkiye’nin ilk 10’una giren bir üniversite var, 40 bin üniversite öğrencisi 15 bin akademisyen bu ilçenin sınırları içerisinde yaşıyor. 5 bin yabancı uyruklu öğrencimiz var. Hafta sonlarında nüfusumuzun üç katı nüfus oluyor. Bu nüfus hareketliliği bir tek Atakum’da oluyor. Karadeniz’de başka hiçbir ilçede bu yaşanmıyor. Onun için bu farkı ortaya koymaya çalıştım” şeklinde konuştu.

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