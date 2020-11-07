Ersin Erge başkanlığı hocasına devretti

Kavaklılar Tanıtma Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Ersin Erge, başkanlığı ilkokul öğretmenlerinden emekli Seydamet Aker’e devretti.

7 yıl boyunca Kavaklılar Derneği Başkanlığı'nı yapan Ersin Erge, görevini ilkokul öğretmenlerinden Seydamet Aker’e bıraktığını açıkladı. Ersin Erge yaptığı açıklamada, “Sivil toplum kuruluşları gönüllülük esasına dayanır. 7 yıldır Kavaklılar derneğinin başkanlığını yaptım. 'Aynası iştir kişinin söze bakılmaz' prensibi ile çalıştım. Kavak Dernekler Federasyonunu 22 Şubat 2010 tarihinde derneğimizin öncülüğünde kurmuştuk. Şimdi bendenizi, Kavak Dernekler Federasyonu Danışma Kurulu Başkanı seçtiler. Atanmaktan ziyade, seçilmek güzeldir. Sağ olsunlar. Dernek başkanlığımı ise yönetim kurulumuzun en yaşlı üyesi olan değerli hocam Seydamet Aker’e devrettim” dedi.

Başkan Seydamet Aker ise yaptığı konuşmada, “Öğrencim Ersin Erge, bu dernekte gerçekten çok başarılı çalışmalar yaptı. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Kendisini bir kez daha kutluyorum. Başarılarını federasyonda da sürdüreceğine inanıyorum. Öğrencilerimize yardımcı olmak her zaman görevimizdir. Olağan genel kurula kadar, derneğimiz için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

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