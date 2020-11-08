Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şahıs çeteyi ele verdi Polisin dikkati sahte altın çetesini ortaya çıkardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şahıs çeteyi ele verdi Polisin dikkati sahte altın çetesini ortaya çıkardı

İHA

Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şahıs çeteyi ele verdi Polisin dikkati sahte altın çetesini ortaya çıkardı

Samsun’da aynı gün içinde sahte altınla 2 kuyumcuyu dolandıran şahıs, üçüncüsünde yakayı ele verdi. Suçüstü yakalanan şahıs sayesinde İstanbul’dan Samsun’a gelen sahte altın çetesi de ortaya çıktı.
İlkadım ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuya gelen Gürkan G., elinde bulunan 22 ayar bileziği bozdurmak istediğini söyledi. Daha önceden girdiği 2 kuyumcudan aynı yöntemle 2 bilezik bozduran şahıs, girdiği üçüncü kuyumcuda faka bastı. Önceden girmiş olduğu 2 kuyumcu da altınların 22 ayar olmadığını anlayınca şahsı aramaya çıktı. Sakarya Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda şahsı gören kuyumcular, verdikleri paraları ondan geri istedi. Şahıs zorluk çıkarmadan paraları geri verdi. İhbar üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Gürkan G., bilezikleri arkadaşının kendisine olan borcu nedeniyle aldığını ileri sürerek arkadaşını suçladı. Yapılan incelemeler sonunda ilk olarak altınların 22 ayar sertifikalı 14 ayar bilezik olduğundan şüphelenildi. Samsun Kuyumcular Odası'nın bilezikler üzerinde yaptığı detaylı inceleme sonucunda dış yüzeyi ince bir altın görünümü ile kaplanmış değersiz maden olduğu anlaşıldı. Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman da şahsın yakalandığı andan itibaren adeta bir dedektif gibi çalıştı. Altınların sahte olduğunu ortaya çıkaran Özman, şahısla kurmuş olduğu birebir diyaloglar ile emniyet güçlerine yardım ederek itiraf etmesine katkı sağladı.
Altınların sahte olduğunun anlaşılmasından sonra şahıs suçunu itiraf etti. İstanbul’dan Samsun’a 5 kişi olarak altın satmaya geldiklerini söyleyen Gürkan G., “Bu şahıs bizim takıldığımız yere takılıyordu. İlk baştan 'altın satıyorum' dedi. ‘Nasıl satıyorsun abi’ diye sordum. 'Suriye’den gelen altınlar var' dedi. ‘Çalışır mısın’ diye sordu. 'Altın satacaksın' dedi. İstanbul’dan o adamla birlikte geldik” dedi.
Sakarya Caddesi üzerinde kuyumculuk yapan Rafet Göz, “Şahıs buraya bir bilezikle geldi. Bileziği ata lira ile değiştirmek istedi. Ürüne baktık ama çok profesyonelce yapıldığı için sahte olduğunu anlayamadım. Lakin kişinin hal hareketleri biraz huylandırdı beni. İşlemi yapıyordum ama yaparken biraz oyalandım olayı anlayabilmek için. Ben uğraşırken daha önce diğer arkadaşlara verdiği ürünlerin sahte olduğu anlaşılmış. Arkadaşlar şahsı ararlarken tesadüfen benim dükkanımda gördüler ve geldiler. Ürünlerin içerisinde çok düzgün yapılmış 22 ayar patenti var. Ancak ürünler tamamen sahte. Şahsın elinde 15 bin 500 TL değerinde sahte ürün vardı” diye konuştu.

“Bildiğiniz kuyumculardan alışveriş yapın”
Yaşanan olaydan sonra vatandaşlara uyarılarda bulunan Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, “Bu tarz olaylarla biz çok sık karşılaşıyoruz. Altın fiyatları 300 TL’nin üstüne çıkmasından sonra daha sık olmaya başladı. Şimdi 500 TL’nin üzerine çıkmasından sonra daha da sık görmeye başlayacağız gibi çünkü insanlar çalışmadan havadan para kazanmanın derdindeler. Kuyumcular da dolandırıcıların gözdesi durumunda. En rahat nakit para alabilecekleri yer kuyumcular. Vatandaşları biz özellikle ikaz ediyoruz, tanıdığınız bildiğiniz kuyumculardan alışveriş yapın. Hangi şehirden alırsanız alın ama daha önce alışveriş yaptığınız ve yerleşik bir kuyumcudan alın. Kuyumcular odasına ve kuyumcu derneklerine kayıtlı olan yerlerden alın. Mağazalardan satılan ürünleri biz Kuyumcular Odası olarak sürekli olarak denetliyoruz. Esnaf arkadaşımıza güvenmediğimiz için denetleme yapmıyoruz, sahte ürünü yanlışlıkla almışlar ise biz bunları ortaya çıkarmakla uğraşıyoruz” şeklinde konuştu.
Gürkan G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avda kazara vurulan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Avda kazara vurulan şahıs hayatını kaybetti
Köpeğini kurtarmak için yanan eve giren kadını itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Köpeğini kurtarmak için yanan eve giren kadını ...
Samsun'da yangında bir kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Samsun'da yangında bir kişi hastanelik oldu
Bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı
Üst geçitte intihara teşebbüs eden işitme engelli şahsı komutan ikna etti
YEREL HABERLER Üst geçitte intihara teşebbüs eden işitme engelli ...
Yakakent'te uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Yakakent'te uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi
Hasta kedinin yardımına İlkadım ekipleri koştu
YEREL HABERLER Hasta kedinin yardımına İlkadım ekipleri koştu
Çarşamba'da ekmek 1,50 TL
YEREL HABERLER Çarşamba'da ekmek 1,50 TL
CityMall AVM’de Samsunspor Store açıldı
YEREL HABERLER CityMall AVM’de Samsunspor Store açıldı
Ertuğrul Sağlam: “Geleceğe biraz daha umutla bakmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “Geleceğe biraz daha umutla bakmak ...
OMÜ Yaşam Merkezi'nde “İş Kulübü” açılacak
YEREL HABERLER OMÜ Yaşam Merkezi'nde “İş Kulübü” açılacak
Okuduğu kitabın bir cümlesini sosyal medyada paylaşana hediye "Samsun Okuma Vakti" ve "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" projelerine ilgi her geçen artıyor
YEREL HABERLER Okuduğu kitabın bir cümlesini sosyal medyada ...
Ersin Erge başkanlığı hocasına devretti
YEREL HABERLER Ersin Erge başkanlığı hocasına devretti
Korona şikayet hattına pes dedirtecek ihbarlar “Babam pozitif çıktı karantinayı ihlal ediyor”, “Mahalle muhtarımız virüslü olduğu halde çarşıda geziyor”, “Hayvanım virüs olabilir mi test yaptırmak istiyorum” 112 Çağrı Merkezi Müdürü Emin Demir: "Kuralları ihlal edenlere 21 milyon 878 bin 912 TL para cezası uygulandı"
YEREL HABERLER Korona şikayet hattına pes dedirtecek ihbarlar “Babam ...
Samsun´da tezgahlarda, palamudun yerini hamsi ve mezgit aldı
YEREL HABERLER Samsun´da tezgahlarda, palamudun yerini hamsi ve ...
Korona değil, organ nakli yapmamak öldürüyor Türkiye’de 20 bin böbrek bekleyen hasta var, insanların organa ulaşımı azaldı
YEREL HABERLER Korona değil, organ nakli yapmamak ...
'Şahinkaya Kanyonu'nda ziyaretçilere sürpriz Şahinkaya Kanyonu doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor
YEREL HABERLER 'Şahinkaya Kanyonu'nda ziyaretçilere ...
Hobi olarak başladı, talebe yetişemiyor Su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
YEREL HABERLER Hobi olarak başladı, talebe yetişemiyor Su ...
112'yi 4 ayda gereksiz yere 1347 kez arayan kişiye ceza
YEREL HABERLER 112'yi 4 ayda gereksiz yere 1347 kez arayan kişiye ...
Başkan Deveci: "Atakum'da KGYS'ye ihtiyaç var" “Yerel yönetimler kentin güvenliğinden de sorumlu”
YEREL HABERLER Başkan Deveci: "Atakum'da KGYS'ye ihtiyaç var" “Yerel ...
Otomobil yolcu indiren kamyonete çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil yolcu indiren kamyonete çarptı: 3 yaralı
100 bin liralık tel çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER 100 bin liralık tel çalan hırsız yakalandı
MEDİKÜM’den İzmir’e 27 bin maske yardımı
YEREL HABERLER MEDİKÜM’den İzmir’e 27 bin maske yardımı
Samsun'da takla atan otomobil bahçe duvarına çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da takla atan otomobil bahçe duvarına çarptı: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X