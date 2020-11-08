İlkadım ekipleri halkın sağlığına yönelik denetimlerine devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkadım ekipleri halkın sağlığına yönelik denetimlerine devam ediyor

İHA

İlkadım ekipleri halkın sağlığına yönelik denetimlerine devam ediyor

Yeni tip korona virüse karşı etkili bir mücadele yürüten İlkadım Belediyesi, yoğunluğun fazla olduğu semt pazarlarında pandemi süresince maske ve dezenfektan dağıtımıyla birlikte denetimlerini kolluk kuvvetleri ile birlikte gerçekleştirmeye devam ediyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları an an takip eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçemizde kurulan semt pazarlarında Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Pazar alanlarında gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Vatandaşlarımızın herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan alışveriş yapmaları bizim için her şeyden daha önemli. Semt pazarlarımız sabahın erken saatlerinde daha sakin oluyor, halkımızın alışveriş yapmak için günün erken saatlerini tercih etmeleri Korona virüsten korunma ve kalabalığı önlemek adına alternatif bir çözüm yolu olabilir” dedi.

“İlçemizde pandemiyi tekrar yenebiliriz”
Vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için İlkadım Belediyesi olarak tüm ekipleriyle çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Demirtaş, “Zabıta ekiplerimiz ile tüm işyerlerini denetimi, Sağlık İşleri ekipleri ile toplum kullanım alanlarının yanısıra kamu kuruluşları, camiler, eğitim yuvalarımız ve Covid19 riski olan yaşam alanlarında, apartmanlarda, sitelerde ekiplerimiz dezenfekte çalışmaları ile temizlik işleri ekiplerimiz ise sokak sokak yıkama ve çevre temizliği ile ilçemizde adeta her nokta çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüsüne karşı kesin bir koruma sağlanana kadar vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor. İhtiyaç olmadığı halde dışarı çıkmayalım ve yoğunluktan uzak duralım. Maskeye ve hijyen kurallarına dikkat ederek, elimizi yüzümüze ve ağzımıza mümkün olduğunda götürmeyelim, sosyal mesafeyi önemseyelim. Tüm bunları yaparsak, Nisan ayının ortalarında sıfırladığımız vaka sayısı seviyesine tekrar gelebiliriz ve pandemiyi tekrar yenebiliriz diye düşünüyorum. Ben halkımızın sağlıklı güzel günlerde yaşamlarını sürdürmelerini diliyorum. Bunu sağlamak için de İlkadım Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şahıs çeteyi ele verdi Polisin dikkati sahte altın çetesini ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şahıs çeteyi ...
Avda kazara vurulan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Avda kazara vurulan şahıs hayatını kaybetti
Köpeğini kurtarmak için yanan eve giren kadını itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Köpeğini kurtarmak için yanan eve giren kadını ...
Samsun'da yangında bir kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Samsun'da yangında bir kişi hastanelik oldu
Bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı
Üst geçitte intihara teşebbüs eden işitme engelli şahsı komutan ikna etti
YEREL HABERLER Üst geçitte intihara teşebbüs eden işitme engelli ...
Yakakent'te uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Yakakent'te uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi
Hasta kedinin yardımına İlkadım ekipleri koştu
YEREL HABERLER Hasta kedinin yardımına İlkadım ekipleri koştu
Çarşamba'da ekmek 1,50 TL
YEREL HABERLER Çarşamba'da ekmek 1,50 TL
CityMall AVM’de Samsunspor Store açıldı
YEREL HABERLER CityMall AVM’de Samsunspor Store açıldı
Ertuğrul Sağlam: “Geleceğe biraz daha umutla bakmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “Geleceğe biraz daha umutla bakmak ...
OMÜ Yaşam Merkezi'nde “İş Kulübü” açılacak
YEREL HABERLER OMÜ Yaşam Merkezi'nde “İş Kulübü” açılacak
Okuduğu kitabın bir cümlesini sosyal medyada paylaşana hediye "Samsun Okuma Vakti" ve "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" projelerine ilgi her geçen artıyor
YEREL HABERLER Okuduğu kitabın bir cümlesini sosyal medyada ...
Ersin Erge başkanlığı hocasına devretti
YEREL HABERLER Ersin Erge başkanlığı hocasına devretti
Korona şikayet hattına pes dedirtecek ihbarlar “Babam pozitif çıktı karantinayı ihlal ediyor”, “Mahalle muhtarımız virüslü olduğu halde çarşıda geziyor”, “Hayvanım virüs olabilir mi test yaptırmak istiyorum” 112 Çağrı Merkezi Müdürü Emin Demir: "Kuralları ihlal edenlere 21 milyon 878 bin 912 TL para cezası uygulandı"
YEREL HABERLER Korona şikayet hattına pes dedirtecek ihbarlar “Babam ...
Samsun´da tezgahlarda, palamudun yerini hamsi ve mezgit aldı
YEREL HABERLER Samsun´da tezgahlarda, palamudun yerini hamsi ve ...
Korona değil, organ nakli yapmamak öldürüyor Türkiye’de 20 bin böbrek bekleyen hasta var, insanların organa ulaşımı azaldı
YEREL HABERLER Korona değil, organ nakli yapmamak ...
'Şahinkaya Kanyonu'nda ziyaretçilere sürpriz Şahinkaya Kanyonu doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor
YEREL HABERLER 'Şahinkaya Kanyonu'nda ziyaretçilere ...
Hobi olarak başladı, talebe yetişemiyor Su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
YEREL HABERLER Hobi olarak başladı, talebe yetişemiyor Su ...
112'yi 4 ayda gereksiz yere 1347 kez arayan kişiye ceza
YEREL HABERLER 112'yi 4 ayda gereksiz yere 1347 kez arayan kişiye ...
Başkan Deveci: "Atakum'da KGYS'ye ihtiyaç var" “Yerel yönetimler kentin güvenliğinden de sorumlu”
YEREL HABERLER Başkan Deveci: "Atakum'da KGYS'ye ihtiyaç var" “Yerel ...
Otomobil yolcu indiren kamyonete çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil yolcu indiren kamyonete çarptı: 3 yaralı
100 bin liralık tel çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER 100 bin liralık tel çalan hırsız yakalandı
MEDİKÜM’den İzmir’e 27 bin maske yardımı
YEREL HABERLER MEDİKÜM’den İzmir’e 27 bin maske yardımı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X