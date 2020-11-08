“Rondo Ala Turka” ve “Güldestan” eserleri tekrar SAMDOB’da

20202021 sanat sezonunda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenlenen “Rondo Ala Turka” ve “Güldestan” bale eserinden kesitler, büyük beğeni toplamasının ardından 9 Kasım tarihinde tekrar Samsun Devlet Opera ve Balesi’nde (SAMDOB) seyirci karşısına çıkacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin geçen sezonlarda sahneye koyduğu ve büyük beğeni toplayan eserleri Rondo Ala Turka ve Güldestan baleleri Samsun’da seyircilerden büyük beğeni topladı. Libretto ve koreografilerini Beyhan Murphy’nin, rejisinin Arkın Zirek’in üstlendiği eserler pandemi koşullarına göre yeniden düzenlenerek, 9 Kasım akşamı saat 20.00’de Aydın Gün Salonu’nda tekrar sahnelenecek.

W. A. Mozart’ın müziklerinin kullanıldığı “Rondo Ala Turka”da klasisizm ve modernizm arasındaki gitgeller, bir bale kumpanyasındaki tatlı çekişmeleri hicivsel olarak anlatıyor. Mercan Dede’nin müziklerinin kullanıldığı “Güldestan” bale eserinden kesitlerin sahneleneceği bölümde ise sosyokültürel bağlamda geçmişimizle ilgili birçok konu yer alıyor. Eser, Türk dans repertuvarının özgün Türk eserlerinin başında gelmesi ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü projesi olarak hayata geçirilmesiyle türünün ilki olma özelliğini taşıyor.

Sadece 134 kişinin katılım sağlayabileceği bale eserinde sanatseverler maske takılması, ateş ölçümü ve Samsun Valiliği’nin yayınlamış olduğu genelgeyle uygulanmaya başlayan HES kodu kontrollerinin yapılmasının ardından konser alanına giriş yapabilecekler. Etkinlikler esnasında da izleyicilerin maske kullanımlarının ve sosyal mesafe kurallarına uyumlarının kontrol ve takip edileceği, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen pandemi kurallarına harfiyen uyulması hedeflenen etkinliklere ait sezon biletleri, Samsun Devlet Opera ve Balesi gişesi ve internet sitesinden temin edilebilecek. Samsun Devlet Opera ve Balesi gişeleri hafta içi ve Cumartesi günleri saat 10.0017.00 saatleri arasında, temsil günleri saat 20.00’ye kadar açık olacak.

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