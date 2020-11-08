Kuyumculara sahte altın satan şahıs serbest bırakıldı

Samsun’da aynı gün içinde 2 kuyumcuya sahte altın bilezik satıp başka bir kuyumcuya da satmak isterken yakalanan dolandırıcılık şebekesi üyesi, savcıya ifade verip serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'a 5 kişi geldikleri öğrenilen dolandırıcılık şebekesi üyelerinden G.G. (30), 2 ayrı kuyumcuya 2 adet sahte altın bileziği sattı. Kuyumcular aldıkları bileziğin sahte olduğunu öğrenince dolandırıcının başka kuyumculara da gitmiş olabileceğini düşünerek aramaya başladı. Kuyumcular kendilerini dolandıran G.G.'nin dolandırmak için başka bir kuyumcuya gittiğini görünce paralarını geri istediler. Olay polise de haber verildi. G.G., olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

G.G., İstanbul’dan Samsun’a 5 kişi olarak altın satmaya geldiklerini itiraf etti. Polisteki sorgulanması tamamlanan zanlı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren G.G. serbest bırakıldı.

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