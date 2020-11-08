Lösemiye 'vosvos' konvoyuyla dikkat çektiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lösemiye 'vosvos' konvoyuyla dikkat çektiler

DHA

Lösemiye 'vosvos' konvoyuyla dikkat çektiler


Miraç ŞENTÜRK-Tayfur KARA/SAMSUN (DHA)SAMSUN´da Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bir araya gelen LÖSEV ve Vosvos Kulübü üyeleri, lösemi hastalığına dikkat çekmek için Atakum Sahili'nde konvoy oluşturup, korna çalarak, tur attı. Etkinlikte vosvos araçlarına binen çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu. 
LÖSEV Samsun İl Temsilciği ve Samsun Vosvos Kulübü (SAMVOS), 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla ortak bir program düzenledi. Program kapsamında LÖSEV Samsun İl Sorumlusu Berrin Bulutay, Samsun Vosvos Kulübü Başkanı Haluk Akyel ve üyeler, Atakum Sahili'nde bir araya geldi. Etkinliğe Samsun Ekolojik Yaşam Bisiklet Topluluğu üyeleri de katıldı. Lösemi tedavisinin ardından iyileşen çocukların da yer aldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Ellerindeki balonlarla araçlara binip, oluşturulan konvoyda, korna sesleriyle tur atan çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı. Sahil boyunca düzenlenen farkındalık konvoyunu, çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. 
'22 YILDA İYİLEŞME ORANI ARTTI'
Farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini ifade eden LÖSEV Samsun İl Sorumlusu Berrin Bulutay, "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası´nı kutlamak için bir etkinlik düzenledik. Bu bir haftalık süreçte nasıl sorunlar yaşandığına dikkat çekmek istiyoruz. Geçtiğimiz sene `Maskemi takarım, farkındalık yaratırım' sloganı ile etkinlikler yaptık. Koronavirüs süreciyle ilgili herkes maske taktığı için bu sene de `LÖSEV´de her çocuk kahraman´ sloganı ile yola çıktık. Lösemi hastası bireylerin tekrar sağlıklarına kavuşmaları, ciddi mücadele gerektiren bir süreçtir. Bu süreci insanlara anlatmak ve farkındalık yaratmak adına bu tarz etkinliklerle insanları bir araya getiriyoruz. Son 22 yıllık süreçte iyileşme oranlarında ciddi bir artış söz konusu. Lösemili hastalara yönelik yapılan moral artırıcı çalışmaların, iyileşme sürecine ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu hastalıkları hep beraber el ele atlatabiliriz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Samsun Miraç ŞENTÜRK-Tayfur KARA
2020-11-08 19:10:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 - Altınordu: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 - Altınordu: 1
Çarşamba Medya Akademisi başarıyla tamamlandı
YEREL HABERLER Çarşamba Medya Akademisi başarıyla tamamlandı
Kuyumculara sahte altın satan şahıs serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Kuyumculara sahte altın satan şahıs serbest bırakıldı
“Rondo Ala Turka” ve “Güldestan” eserleri tekrar SAMDOB’da
YEREL HABERLER “Rondo Ala Turka” ve “Güldestan” eserleri tekrar ...
Samsun kış peyzajıyla rengarenk olacak
YEREL HABERLER Samsun kış peyzajıyla rengarenk olacak
Bafra Otogarı modernize ediliyor
YEREL HABERLER Bafra Otogarı modernize ediliyor
Başkan Demir’den yoğun hafta sonu mesaisi
YEREL HABERLER Başkan Demir’den yoğun hafta sonu mesaisi
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Evinde uyuşturucu ve tarihi eserle yakalandı
YEREL HABERLER Evinde uyuşturucu ve tarihi eserle yakalandı
Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan çete üyesi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan çete üyesi ...
Hava kirliğine neden olan kömürler denetlendi Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden kömür denetimi
YEREL HABERLER Hava kirliğine neden olan kömürler denetlendi Samsun ...
Samsun kış peyzajıyla rengarenk olacak
YEREL HABERLER Samsun kış peyzajıyla rengarenk olacak
Bafra Otogarı modernize ediliyor
YEREL HABERLER Bafra Otogarı modernize ediliyor
İlkadım ekipleri halkın sağlığına yönelik denetimlerine devam ediyor
YEREL HABERLER İlkadım ekipleri halkın sağlığına yönelik ...
Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şahıs çeteyi ele verdi Polisin dikkati sahte altın çetesini ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şahıs çeteyi ...
Avda kazara vurulan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Avda kazara vurulan şahıs hayatını kaybetti
Köpeğini kurtarmak için yanan eve giren kadını itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Köpeğini kurtarmak için yanan eve giren kadını ...
Samsun'da yangında bir kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Samsun'da yangında bir kişi hastanelik oldu
Bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı
Üst geçitte intihara teşebbüs eden işitme engelli şahsı komutan ikna etti
YEREL HABERLER Üst geçitte intihara teşebbüs eden işitme engelli ...
Yakakent'te uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Yakakent'te uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi
Hasta kedinin yardımına İlkadım ekipleri koştu
YEREL HABERLER Hasta kedinin yardımına İlkadım ekipleri koştu
Çarşamba'da ekmek 1,50 TL
YEREL HABERLER Çarşamba'da ekmek 1,50 TL
CityMall AVM’de Samsunspor Store açıldı
YEREL HABERLER CityMall AVM’de Samsunspor Store açıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X