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Müzede en çok ilgi Atatürk'ün asırlık beylik tabancasına

DHA

Müzede en çok ilgi Atatürk'ün asırlık beylik tabancasına


Yaprak KOÇER/SAMSUN (DHA)GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün 122 yıllık L. Nagant marka beylik tabancası, Samsun'da bulunan Bandırma Müze Gemisi'nde sergileniyor. Müzeler Genel Koordinatörü tarihçi Ercan Yalçın, "İnsanların ziyaretleri sırasında en çok ilgilerini çeken bu tabancadır" dedi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün 18 silah arkadaşıyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun bire bir kopyası olan 'Bandırma Müze Gemisi' yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Müzede en dikkat çeken eserlerin başında ise Atatürk'ün L. Nagant marka beylik tabancası geliyor. Deri kılıfı ile birlikte sergilenen 122 yıllık E8668 seri numaralı tabanca, oyuncu değişikliği ile isim yok görenlerin ilgisini çekiyor. Tabanca, 2006 yılından itibaren müzede özel korunan cam alanda sergileniyor.
'ATATÜRK, BANDIRMA VAPURU'NUN KAPTANI'NA HEDİYE ETTİ'
Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nda görevli Müzeler Genel Koordinatörü Ercan Yalçın, milli mücadelenin anlatılması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a olan yolculuğunun aktarılabilmesi açısından Bandırma Müze Gemisi'nin çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Tarihçi Ercan Yalçın, "Önemli bilgilerin aktarıldığı bazı orijinal belgeler ve fotoğraflarla anlatımların gerçekleştirildiği bir müze burası. Gelen ziyaretçilerimizin en çok üzerine titrediği eser ise Atatürk'ün kendi orijinal beylik tabancası. Tabancanın Bandırma Müze Gemisi'ne geliş hikayesi ise şöyle; Belçika yapımı L. Nagant marka 38 kalibrelik, kabza kısmı ahşaptan, kılıfı da deriden 1898'de üretilmiş bir tabanca bu. Atatürk beylik tabancasını kendisini İstanbul'dan Samsun'a sağ salim getirmiş olan milli mücadelenin ilk kıvılcımının atılmasında önemli bir işlev gerçekleştiren Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu Bey'e hediye eder. İsmail Hakkı Durusu'nun torunu Nejat Ulugöl Bey Samsun'da Bandırma Vapuru'nun replikası yapılacağını duyunca bu tabancanın muhakkak burada sergilenmesi gerektiğini düşünüyor. Bandırma Müze Gemisi kurulur kurulmaz Nejat Ulugöl Bey müzemize armağan ediyor. İnsanların ziyaretleri sırasında en çok ilgilerini çeken parçamız bu tabancadır" dedi.
189 ESER SERGİLENİYOR
2003 yılında yapılan Bandırma Vapuru'nun bire bir kopyası olan gemi 2005 yılından bu yana 'müze gemi' olarak hizmet veriyor. 35 bin metrekarelik Milli Mücadele Açık Hava Müzesi´nin içinde yer alan Bandırma Müze Gemisi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün kişisel eşyalarının da yer aldığı 189 eser sergileniyor. Müzede Atatürk´e ait fotoğraflar, 1870'li yıllarda yapılmış duvar saati, telefon, cetvel, pergel, Atatürk´ün kendi el yazısının yer aldığı metinler ve kıyafetleri de müzede yer alan eserler arasında bulunuyor. Geminin kamara bölümünde ise Atatürk´ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki yatak odasının bire bir kopyası yer alıyor. Yine bu bölümde Atatürk ve silah arkadaşlarının balmumu heykelleri bulunuyor. Bu alanda yer alan tarihi saat ise Atatürk´ün Samsun´a çıktığı an olan saat 08.00´i gösteriyor.
Milli Mücadele Açık Hava Müze alanında ise Milli Mücadele Anıtı'nın yanında Atatürk ve 18 silah arkadaşını temsil eden 19 bayrak ve 19 meşale yer alıyor. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan 68 metrelik 300 parçadan oluşan seramik rölyefin bulunduğu alanda ayrıca Çanakkale Savaşı´nı da anlatan bir rölyef daha bulunuyor. Müzede ayrıca Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları'nda şehit olmuş bin 200 Samsunlu askerin adlarının bulunduğu bir bölüm de var. Türk Yıldızları´na ait 1972 yapımı F5 uçağı da burada sergileniyor. Ayrıca alanda Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan iki top, Çanakkale Savaşı´nda kullanılan 4 mayın da sergileniyor.  DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER
2020-11-09 09:32:58

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