Kavak'ta online ödeme başladı

Son zamanlarda yurt genelinde artış göstermeye başlayan korona virüse karşı vatandaşların sağlığını korumak isteyen Kavak Belediyesi “online ödeme” sistemine geçiş yaptı.

Geçilen uygulama sayesinde bundan böyle vatandaşların köy ve mahallelerden ilçe merkezine gelmelerine gerek kalmayacağını belirten Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Toplum sağlığını korumak adına aldığımız tedbirler kapsamında vatandaşlarımız bundan böyle işlemlerini ve ödemelerini belediyemize gelmeden 'www.samsunkavak.bel.tr' web sayfasından rahatlıkla gerçekleştirebilirler” dedi.

Güçlü teknolojik alt yapısı ile vatandaşların günlük yaşantısını kolaylaştıran bir belediyecilik anlayışı ile ebelediye projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Sarıcaoğlu, “Bilgi İşlem Birimimizin yaptığı çalışma sonucunda Kavak halkı bilgi edinme ve her türlü işlemlerini artık internet üzerinden belediyemize gelmeden rahatlıkla yapabilecek. Ebelediyecilik sistemimizdeki hizmetleri geliştirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ebelediye hizmeti ile hemşerilerimiz bundan böyle ülkemizin her noktasından hatta dünyanın her köşesinden borçlarını sorgulayabilecek ve ödemelerini Belediyemiz resmi internet sitesi www.samsunkavak.bel.tr üzerinden 7/24 gerçekleştirebilecekler" diye konuştu.

Hizmete aldıkları online işlemlerle Kavak halkına hizmet kolaylığı sağlarken diğer yandan da son zamanlarda yeniden tırmanışa geçen korona virüse karşı toplumsal sağlığı korumayı amaçladıklarını anlatan Sarıcaoğlu, “Halkımızın sağlığını korumak ve günlük yaşantısını kolaylaştırmak adına yapılması gereken tüm çalışmaları yapacağız. Yenilenen belediye internet sayfamızda, online işlemler ve kredi kartı ile tahsilât sistemlerini uygulamaya koymuş bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

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