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100 yıldır tarifi değişmeyen ameliyatla fışkırık derecesinde kusmaları son buldu

İHA

100 yıldır tarifi değişmeyen ameliyatla fışkırık derecesinde kusmaları son buldu

Samsun'da yaşayan İsmail ve Yasemin Atmaca çiftçinin ikiz bebeklerinden biri olan 35 günlük Ömer Atmaca'nın fışkırık derecesine varan kusmaları Doç. Dr. Mithat Günaydın'ın yaptığı ameliyatla son buldu. Günaydın, "Eğer bebekten safrasız, yeşil ve sarı olmayan kusmalar meydana geliyorsa çocuk cerrahisine başvurmalıdır" dedi.
İsmail ve Yasemin Atmaca'nın 30 Eylül 2020 tarihinde ikiz bebekleri dünyaya geldi. İkiz bebeklerden biri olan Ömer Atmaca'nın, doğumdan 3 hafta sonra fışkırık derecesinde ağız ve burundan olmak üzere kusmaları meydana gelmeye başladı. Çeşitli doktorlara başvuran aileye ilk olarak 'reflü olabilir' denildi. Bebek reflü tedavisi almasına rağmen tedaviye yanıt vermedi. Aile ise şifayı Samsun Büyük Anadolu Hastanesi’nde görev yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın'da buldu. Kesin tedavisi ameliyat olan ve 100 yıldır tarifi değişmeyen ameliyatı yapan Günaydın, bebeği tekrar sağlığına kavuşturdu.

"Reflü için gerekli tedaviyi vermelerine rağmen çocuk yanıtsız kaldı"
Bebeğin ağız ve burundan gelen kusmaları artınca endişelenmeye başladıkları söyleyen Baba İsmail Atmaca, "30 Eylül'de ikiz bebeklerimiz dünyaya geldi. Ömer adlı bebeğimiz 3 hafta sonra çok şiddetli kusmalara başladı. Ağız, burundan kusmaya başladı. Çocukta her hangi bir halsizlik, hareketsizlik yoktu ama yemek yedirdikten 5 dakika sonra kusmaya başlıyordu. Biz de endişelenmeye başladık. Belli başlı yerlere götürdük. Önce reflü olabilir dediler. Reflü için gerekli tedaviyi vermelerine rağmen çocuk yanıtsız kaldı. Büyük Anadolu Hastanesi'ne başvurduk. Mithat hocamız teşhisi koydu ve müdahale etti. Şimdi rahatız. Beslenmeye başladı. Herhangi bir kusması yok" diye konuştu.
Hastalık ve tedavisi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Mithat Günaydın ise, "Hastamız Ömer Atmaca ilk olarak çocuk doktorumuza başvurdu. Safrasız, fışkırık tarzı kusmalar önde gelen şikayetiydi. Çocuk doktorumuz Yeşim hanım öncelikle ultrason istedi. Ultrasonda 'pilor' dediğimiz mide çıkışında bir kapak sisteminin kaslarının kalınlaştığı tespit edildi. Tıpta buna 'infantil hipertrofik pilor stenozu' diyoruz. Kesinlikle tedavisi ameliyattır. Ameliyatta yüzde yüz çözüm olan ameliyattır. 100 yıl önce tarif edilmiş bir ameliyattır. Değişmeden bugüne kadar aynı şekilde yapılan ameliyattır. Tedavi sonucu yüzde yüzdür. Biz de bebeğimize bu ameliyatı uyguladık. Şu anda hastamızın kusmaları kesildi. Az az beslemeye başladık. Giderek beslenmeyi artıracağız ve taburcu işlemlerini gerçekleştireceğiz. 3. haftada başlayan kusmalar özellikle; safrasız, yeşil veya sarı olmayan, yediğini içeren kusmalar, kusmaların fışkırır tarzda olması ve çocuğun sürekli meme isteme durumu varsa aklımıza bu hastalığın gelmesi gereklidir. O zaman bir çocuk cerrahisine başvurmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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