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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ortak sevda Samsun

İHA

Ortak sevda Samsun

Sevdamız Samsun Platformu Başkanı Nuri Seven, Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen'i ziyaret etti. Ziyaret esnasında kurumsal sağlık sözleşmesi de imzalayan Seven ve Esen, ortak sevdalarının 'Samsun' olduğunu suyledi.
Ortak sevdalarının 'Samsun' olduklarını belirten Seven ve Esen, şehre, insanlarına sevdalı olduklarını, hizmet ve katkı noktasında daha neler yapabiliriz konusunda çaba sarf ettiklerini söylediler.

Ailemizin bir parçası gibi
Sağlık alanında Büyük Anadolu Hastaneleri'nin dünya çapında bir marka olduğundan söz eden Sevdamız Samsun Platformu Başkanı Nuri Seven, "Büyük Anadolu Hastaneleri 23 yaşında adeta şehrin bir çocuğu, genci gibi büyüyor. Büyüdükçe kendini geliştiriyor. Sağlık alanında yaptığı çalışmaları yakından takip ediyoruz. Burası ailemizin bir parçası gibi. Sağlık ile sorunumuz olduğunda hemen hemen herkesin geldiği bir nokta. Platformumuz gibi sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyor. Bizler Samsun için bir taşın üstüne taş koyanın her zaman yanındayız. Büyük Anadolu Hastaneleri de Samsun'un istihdamına ve ekonomisine büyük katkılar sağlıyor. Basından takip ediyoruz. Sadece Türkiye'den değil, Dünyanın dört bir yanından hastalar şifa bulmak için geliyor. Sağlık Turizmine olan katkınız da bu anlamda çok önemli. Bizler Sevdamız Samsun Platformu olarak kurumsal sağlık sözleşmesi yaptığımız Büyük Anadolu Hastaneleri'ne bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bu pandemi döneminde gösterdiğiniz üstün gayretler içinde sizin nezdinizde sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" dedi.

Otel konforunda hizmet
Ziyaretleri için Sevdamız Samsun Platformu Başkanı Nuri Seven ve beraberindeki heyete teşekkür eden Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, "Güzel sözleriniz için size teşekkür ediyoruz. Evet sağlıkta 23. yılını dolduran Karadeniz'in ilk özel Hastanesi Büyük Anadolu Hastaneleri, sizler ve Samsunlu hemşehrilerimizin teveccühü ile başarıyla hizmet veriyor. Hastanemiz bu süre içinde hem akademik hem de teknolojik olarak kendini geliştirmiş, sadece Türkiye'den değil, Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerine hizmet vermektedir. "Herşeyin Başı Sağlık” deyimiyle sağlıklı bir yaşamı her şeyin önünde gören anlayış ile misafirlerini otel konforunda ağırlayan hastanemiz Samsun halkına daha hizmet verebilmek adına her gün kendini yenilemektedir. Bizlerde Sevdamız Samsun Platformu'nun çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Dediğimiz gibi ortak sevdamız Samsun. Samsun ve Samsunlular için alanımızda sosyal sorumluluk çalışmalarına büyük katkı veriyor, farkındalık oluşturmak adına önemli projelere imza atıyoruz. Bizlerde bu güzel duygu ve düşünceler için Sevdamız Samsun Platformu'na teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

İmkanlardan faydalanacaklar
Ziyarette ayrıca Büyük Anadolu Hastaneleri ve Sevdamız Samsun Platformu arasında Kurumsal Sağlık Sözleşmesi imzaladı. Sözleşme ile birlikte platform üyeleri ve birinci derece yakınları hastanenin sağlamış olduğu kapsamlı ve ayrıcalıklı imkanlardan faydalanabilecekler.
Ziyarete Sevdamız Samsun Platformu Sportif faaliyetlerden sorumlu Bilal Coşkun ve Platform üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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