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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

19 yıl sonra çenesi düzeldi OMÜ’de çift çene ameliyatı

İHA

19 yıl sonra çenesi düzeldi OMÜ’de çift çene ameliyatı

– Doğuştan çene ve diş bozukluğu olan genç, 19 yıl sonra OMÜ'de gerçekleşen ameliyat ile sağlığına kavuştu.
19 yaşındaki Yasin Özbağa, doğuştan gelen çene bozukluğu hastalığı nedeniyle gündelik yaşamında zorluk yaşıyordu. Yiyecekleri ısıramayan, belli başlı gıdaları bu yüzden yiyemeyen, nefes almakta zorlanan Özbağa, estetik problemlere de sahipti. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Bölümü tarafından yapılan tedavi planlaması ile Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü’nde Özboğa için ameliyat kararı verildi. Alanında uzman Prof. Dr. Ahmet Demir ve ekibi alt ve üst çeneye müdahale ederek hastanın çenesini düzeltti.
Yapılan tedavi hakkında bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demir, “Ortognatik cerrahi çene deformitelerini düzeltmek için kullanılan bir cerrahi tekniktir. Alt ve üst çenenin ihtiyacına göre hem birlikte hem de ayrı ayrı planlanabilir. Çene deformiteleri yeme, içme, konuşma bozukluklarına yol açtığı gibi estetik görünümde de olumsuzluklara neden olabilir. Bu gibi sorunları olan hastaların öncelikle diş hekimliği ortodonti bölümünce muayene ve planlanmaları yapılmalıdır. Bu hastamızda üst çenenin ileri derecede geri olması nedeniyle rijid eksternal distraksiyon(RED) yöntemiyle üst çene ileri alındı. Daha sonra alt çenesi yaklaşık iki taraflı yedişer milimetre geri alınarak iki aşamada ameliyat bitirildi. Bu ameliyatların ortodontik planlaması ve tedavisini yürüten OMÜ Diş Hekimliği Ortodonti Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Sebahat Yazıcıoğlu ve Ortodontist Doç. Dr. Alper Öz’e teşekkür ederim. Ortognatik cerrahi sonrası hastaların çenelerindeki fonksiyonel ve estetik problemler çözülebilmektedir” dedi.
Yasin Özbağa, “Üst çenem gerideydi. Alt çenem öndeydi. İlk ameliyatta üst çenemi bir aparatla milim milim öne çektiler. Ondan sonra da alt çenemi 7 milim keserek arkaya çektiler. Dişlerimi de düzelttiler. 10 senedir gidip geliyordum. Ortodonti Ahmet Beye yönlendirdi. Konuşma bozukluğum vardı. Hafif dilim dönmüyordu. Şimdi gayet iyi konuşuyorum. Daha da iyi olacak. Diş tellerim çıktığı zaman fındık, fıstık, çekirdek yemek istiyorum. Çenem bozuk olduğu için daha önce düzgün yiyemiyordum şimdi yiyebileceğim inşallah” diye konuştu.
Yasin Özbağa’ın babası Metin Özbağa ise, “10 senedir bu tedavi sürecinin peşinde koşmaktayız. İlk doğduğunda hiçbir şey yoktu. Süt dişleri güzeldi. Süt dişlerinden sonra ana dişleri çıkmaya başlayınca dişlerde çarpıklık ve çene uzaması belirtileri oluştu. Bölgemizdeki doktorlara gittiğimizde bunu ortodontiye gitmemiz gerektiğini söylediler. Bizde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne geldik. Ortodonti bölümünde tedavilerimiz devam etti. Orada ameliyatla kesin çözümün olacağını söylediler. Prof. Dr. Ahmet Demir’e yönlendirdiler. Sonuçta çift çene bir operasyon olacağını bize bildirdi. İlk önce üst çeneden ameliyat oldu. Sonrada alt çeneden ameliyat oldu. Şükürler olsun iyiyiz şu anda” şeklinde konuştu.

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