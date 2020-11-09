Ay çekirdeği deposunda yangın çıktı

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Samsun'da ay çekirdeği dolu bir depoda yangın çıktı.

Yangın, Samsun Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2,5 ton ay ay çekirdeğinin depolandığı alanda yangın çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. Depo yetkilileri itfaiyenin su sıkmasına, ürünler zarar görmesin diye müsaade etmedi. Ay çekirdeğinin uzun süre bekleyen ürünün kızışması sonucu yangının çıktığı ileri sürüldü.

Yangının içten içe meydana gelmesi sonucu zarar görmeyen ay çekirdeğinin iş makinesi ile boşaltılma çalışması başlatıldı.

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