Jandarma tarafından uyuşturucuyla yakalanan genç gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.Ç.'nin (21) Selahiye Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, poşet içinde 250 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ç. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.