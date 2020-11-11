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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Ünal: "Uzaktan eğitim alanında büyük tecrübelere sahibiz"

İHA

Rektör Ünal: "Uzaktan eğitim alanında büyük tecrübelere sahibiz"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan öğrenciler ile OMÜ Gölet Piknik Alanı'nda bir araya geldi.
Samsun’da KYK yurtlarında ikamet eden ve OMÜ’de eğitim gören öğrenciler, Kovid19 pandemisi nedeniyle yaşadıkları sorunları ve eğitimöğretim noktasında birçok talebi Rektör Ünal’a iletti. Buluşmada, OMÜ’de eğitim gören uluslararası öğrenciler için ekim ayında gerçekleştirilen öğrenim ücretlerinde yapılan indirim dolayısıyla birçok uluslararası öğrenci Rektör Ünal’a teşekkürlerini sundu.
Dünyada ve Türkiye’de Kovid19 pandemisinden dolayı eğitim ve öğretimin dijital imkânlarla gerçekleştiğini ifade eden Rektör Ünal, “Köklü bir eğitim kurumuyuz. Bu nedenle birçok alanda olduğu gibi uzaktan eğitim alanında büyük tecrübelere sahibiz. Yaşanacak olumsuzluklara rağmen bir şekilde tüm birimlerimizin öğrencilerimizle temas halinde olmasına büyük önem veriyoruz. Güçlü bir iletişimimiz var. Öğrencilerimiz, güçlü iletişim kanallarımızı kullanarak dijital imkânların getirdiği atmosferden yararlanmalılar” şeklinde konuştu.
Öğrenci buluşmasına; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak, OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yener Aksoy ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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