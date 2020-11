SAMÜ Canik Kampüsü'ne 350 adet fidan dikildi Dr. Habib Demirel'e vefa

Geleceğe Nefes Projesi kapsamında gerçekleşen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı’nda Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Canik Kampüsü'ne 350 adet fidan dikildi. Dikilen fidanlarla oluşturulan hatıra ormanına Kovid19 nedeniyle hayatını kaybeden Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel'in adı verildi.

Samsun Orman İşletme Şube Müdürü Menderes Özkolay Canik Kampüsü'ne 350 adet fidan dikileceğini belirtirken, Samsun Üniversitesi'ne teşekkürlerini iletti. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Günün kendisi, içeriği ve uygulama şekli nedeniyle zaten çok özel ama başlangıç hikâyesi de oldukça anlamlı. Bugün ülkemizde milyonlarca fidan dikiliyor. Hani o hepimizin bildiği şarkıda da söylendiği gibi olsa ve her tohum ormana dönüşse. Sanayileşmenin müthiş bir hız kazandığı günümüzde doğanın ve doğal yaşamın ne kadar değerli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ancak artık hepimiz çok iyi anlamalıyız ki, her fidan, her ağaç, her orman ülkemizin gerçek servetidir. Bu konu da hiç birimizin taviz verme şansı yoktur ve bütün hedefimiz geleceğimizi doğayla canlı tutmaktır" dedi.

Başkan Sandıkçı Canik Belediyesi olarak doğa ve doğal yaşamı destekleme noktasında gösterdikleri önemi şu sözlerle anlattı: “Özellikle çocuklarımız ve gençlerimizde doğanın önemine yönelik bir bilinç oluşması gerçekten çok önemli. Çünkü çocuklar ve gençlerin içinde olduğu her çalışma, her etkinlik bambaşka bir hava ile yaşamla buluşuyor. Bugün ve bu etkinliğin mimarı işte bu bilinçle yetişmiş bir yavrumuzdur. Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde ise milli bir gün olarak ülkemize ve dünyaya kazandırılmıştır. Nice milyonlarca fidan dikiminde bulunmak, buluşma ve ülkemize kazandırmak en büyük arzumuzdur” diye konuştu.

Canik Kaymakamı Mahmut Halal sözlerine tüm emeği geçen personellere teşekkür ederek başlarken, "Yıl içerisinde ormanlarımızın bir bölümünü yangınlar nedeniyle kaybettik. Diktiğimiz bu fidanlar gelecekte, kaybettiğimiz ormanların yerine geçecek" sözlerine yer verdi.



Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, geçen sene de kampüste bu denli önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, "Bir fidan yetiştirmek bir insan yetiştirmeye benzer. Peygamber efendimizin hadisini tekrar hatırlatmak isterim: ‘Kıyametin koptuğunu bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz.’ Bu hadisi şerif aslında bu projeyi en iyi anlatan olgulardan birisi. Samsun yeşil ve mavinin buluştuğu nadide şehirlerimizdendir. Yeşili korumak ve artırmak bizlerin elinde. Bugün buraya ıhlamur fidanları dikiyoruz. Gelecekte bu fidanlar gençlerimize gölge ve şifa olacak" şeklinde konuştu.



Dr. Habib Demirel’in adı yaşayacak

Rektör Mahmut Aydın ayrıca Canik Kampüsü'nde fidan dikilen bu alanın isminin 'Dr. Habib Demirel Hatıra Ormanı' olacağını söylerken, "Bu fidanlarımızla oluşturduğumuz ormanımıza, geçtiğimiz günlerde vefat eden Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel'in anısını yaşatmak adına ‘Dr. Habib Demirel Hatıra Ormanı’ ismini vermeyi planlıyoruz. Gerekli çalışmaları arkadaşlarımız yapacak. Bu vesileyle Kovid19 nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Habib Demirel'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu alanın oluşmasında emeği geçen başta Samsun Orman İşletme Müdürlüğümüz olmak üzere tüm kurum ve kuruşlara ve temsilcilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Fidan dikme etkinliğine ayrıca Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Şakir Güneri, Canik İlçe Müftüsü Ali Çebi, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Gökhan Alaçam katıldı. Program fidan dikimi yapılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

