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İlkadım’da “yerinde hizmet, yerinde çözüm” "Belediye Mahallemizde” projesi ile 61 mahalleden 20’sinin sorunları çözüldü

İHA

İlkadım’da “yerinde hizmet, yerinde çözüm” "Belediye Mahallemizde” projesi ile 61 mahalleden 20’sinin sorunları çözüldü

Türkiye'deki 25 ilden daha büyük olan Samsun’un İlkadım ilçesinde belediye vatandaşın ayağına giderek önce problemleri tespit ediyor, ardından çalışmaya başlayarak sorunları ortadan kaldırıyor.
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından hazırlanan ve devreye sokulan proje ile her mahallede kurulan iletişim çadırı İlkadım’da hizmete hız katıyor. “Belediye Mahallemizde” isimli proje ile şu ana kadar ilçedeki 61 mahalleden 20’sinin sorunları çözüldü. “Yerinde hizmet, yerinde çözüm” anlayışıyla ilçe genelinde belirlenen program dahilinde "Belediye Mahallemizde" adı altında kurulan hizmet çadırı ile mahalle sakinleri belediyeden taleplerini ilk ağızdan iletebiliyor. Şu ana kadar 20 mahallede kurulan hizmet çadırına mahalle sakinleri yoğun bir şekilde ilgi gösterirken kurulan çadırda belediyenin her biriminden yetkililer bulunuyor.
Sorunların hızla çözüme ulaştırılmasında önemli bir proje olan Belediye Mahallemizde projesine büyük bir önem veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, vatandaşların mahallelerine kurulan hizmet çadırına gelerek, taleplerini ve sıkıntılarını iletmesini istiyor.

“Dönüşümlü olarak tüm mahallelerde uygulanacak”
İlkadım’da hizmet seferberliği başlattıklarını dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “2009 yılında da benzer bir uygulama yapmıştık. 2019 yılında da seçimi kazandıktan sonra vatandaşın mahalledeki eksiklerini belediyeye gelip anlatmak yerine, biz belediye olarak mahalleye gidip mahallede eksik olan yerleri görmek ve de müdahale etmek şekliyle bir uygulama başlattık. ‘Belediyemiz Mahallede’ adı altında düzenli bir şekilde tüm ekiplerimizle fen işleri, temizlik işleri, parkbahçe, zabıta, sağlık hizmetleri ve veteriner gibi tüm birimlerimizle mahallede hazır bulunuyoruz. Gittiğimiz mahallelere çadır da kuruyoruz. Vatandaşlar bizim öngöremediğimiz talepleri de oraya gelerek bizlere iletiyorlar. Bu, bizim halk ile yakınlaşmamızı sağlıyor hem de alanda eksiklerimizi bire bir görerek daha hızlı karar vermemizi de sağlıyor. Böyle de bir avantajı var. Vatandaşlar da bu hizmetten oldukça memnun. İlçemizde 61 mahallemiz bulunuyor. Bu uygulamayı dönüşümlü olarak tüm mahallelerde uygulamaya gayret ediyoruz. Kaynağında tespitler suretiyle de hizmet götürmede daha etkin bir rol aldığımızı düşünüyoruz” dedi.

“İlçedeki 61 mahalleden 20’sinde halkın ayağına hizmet götürdük”
Şu ana kadar 61 mahallenin 20’sinde Belediye Mahallemizde uygulamasını gerçekleştirdiklerini ifade eden Necattin Demirtaş, “61 mahallemizin aşağı yukarı 20’sinde Belediye Mahallede uygulaması kapsamında halkın ayağına hizmet götürdük. Geri kalan mahallelerde de dönüşümlü olarak bu hizmeti vereceğiz. Her gittiğimiz mahallede ortalama 1 hafta kalmayı ve oradaki sıkıntıları çözmeyi planlıyoruz ama bazen daha erken bitirebiliyoruz bazen de daha uzun sürebiliyor. İşin boyutuna göre değişkenlik arz edebiliyor. Hava şartları da bazen bizi olumsuz olarak etkiliyor. Bir mahallede uygulamanın yapılması, ‘tekrar oraya gitmeyeceğiz’ anlamına da gelmiyor. Çünkü yollarla ilgili çok ilginç şeyler oluyor. Biz gidiyoruz yolu yapıyoruz, birkaç gün sonra ya internet ya da doğalgaz için yolu kazıyorlar veya doğal faktörlerden dolayı orayı hiç yapmamış gibi oluyorsunuz. Bu nedenlerle yollar tekrar bozulabiliyor” diye konuştu.

Yapboza karşı ‘box sistemi’ önerisi
Yapboza karşı ‘box sistemi’ önerisinde bulunan Demirtaş, açıklamasını şöyle tamamladı:
“Alt yapı ile ilgili ülkemizin ve ilçemizin büyük bir sorunu var. Bu sorunun giderilmesi için bizim gibi eski ilçelerde değil ama yeni kurulacak olan mahalle ve sokaklarda ‘box sistemi’ dedikleri yeraltından alt yapı hizmetlerinin bir kanal üzerinden götürülmesinin daha uygun olacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili sadece bizim düşünmemiz yetmiyor. Hükümetimizin bu konuda irade beyanı göstermek suretiyle bunu üstlenmesi lazım. Çünkü alt yapı çok maliyetli bir iş. Daha sonra paydaşlarla paylaştırmak suretiyle bunun oto finansman şeklinde karşılanabileceğini düşünüyorum. Belediye olarak biraz kafamızı kaldırmaya başladık. İlkadım’da inşallah güzel şeyler olacak. Bizi izlemeye devam etsinler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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