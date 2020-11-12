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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7 bin 200 fidan toprakla buluştu

İHA

7 bin 200 fidan toprakla buluştu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen "Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan" kampanyası kapsamında 7 bin 200 fidan toprakla buluştu.
Vezirsuyu Tabiat Parkı bölgesinde yapılan etkinliğe Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak ve adliye personeli, Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak ve personeli ile birlikte gönüllüler katıldı. Etkinlikte 7 bin 200 fidan Vezirsuyu Tabiat Parkı mevkisinde toprakla buluştu. Drone ile de havadan görüntülenen alanda 2 bin 200 adet selvi, 2 bin adet defne, 1850 adet akçaağaç, 650 adet erguvan ve 500 adet oya fidanı dikildi.
Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak, "Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanlarımızı kurmak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek yeni nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacı ile 11 Kasım günü saat 11.11’de tüm ülkemizde düzenlenmek üzere milli ağaçlandırma ilan edilmiştir. Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek için, Geleceğe Nefes diyerek şuan Türkiye genelinde 81 ilde 7’den 77’ye toplumdan her vatandaşımızın katılımıyla fidanlar toprakla buluşturulacak. Vezirköprü ilçemizde de bu etkinlik kapsamında toplamda 7 bin 200 adet fidan toprakla buluşacak. Fidanlarımızın hepsinin tutmasını diliyorum" dedi.

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