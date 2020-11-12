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Samsun'da filyasyon ekibi, tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürüyor

DHA

Samsun'da filyasyon ekibi, tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürüyor


Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)SAMSUN İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, filyasyon ekiplerinin gittikleri bazı adreslerde kaba ve sert tavırlarla karşı karşıya kalabildiklerini belirterek, "Bir ekibimiz, 'biz filyasyon istemiyoruz, gidin buradan' denilerek, bina sakinleri tarafından uzaklaştırıldı. Ekiplerimiz daha sonra polis ekiplerimizin desteğiyle filyasyon çalışmasını tamamladı. Tüm zorluklara rağmen, büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket edip, çalışmalara devam ediyoruz" dedi.
İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Covid-19 pandemisi nedeniyle görev yapan filyasyon ekiplerinin çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Yazılı açıklama yapan Oruç, Samsun´da yeni tip koronavirüs hastalığıyla yürütülen mücadelenin en ön cephesinde filyasyon ekiplerinin bulunduğunu belirterek, "İlimizde virüs taşıyanların temas ettiği kişilerin belirlenmesi için 200 filyasyon ekibimiz hafta içi hafta sonu ayrımı gözetmeksizin, 7 gün boyunca 09:00-23:00 saatleri arasında, 500 kişilik büyük bir sağlık ordusuyla hizmet veriyorlar. 80 araçla sahada bulunan ekiplerimiz her ay yaklaşık 150 bin kilometre yol yaparak Covid-19 hastalığının ilimizdeki yayılımının önüne geçmeye çalışıyor. Ekiplerimiz Kasım ayı itibariyle günlük Covid 19 pozitif kişilerle temas etmiş yaklaşık 2 bin kişiye ulaşarak, filyasyon çalışması yapıyor ve karantinada dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgiler veriyor" şeklinde konuştu.
FİLYASYON EKİPLERİNİN ZORLU ÇALIŞMASI
Oruç, koronavirüsün izini bir dedektif gibi süren ekiplerin en önemli ihtiyacının vatandaşların bu çalışmada kendilerine adres ve kişilere ulaşmada yardımcı olmaları olduğunu dile getirerek "Maalesef ekiplerimiz kişilerin eksik bilgi vermesi, adreslerini ve telefon numaralarını doğru aktarmaması nedeniyle sorunlar yaşıyor; gittikleri adreslerde kabul edilmiyor, kaba ve sert tavırlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde Bafra´da bir ekibimiz, biz filyasyon istemiyoruz, gidin buradan denilerek, bina sakinleri tarafından uzaklaştırıldı. Ekiplerimiz daha sonra polis ekiplerimizin desteğiyle filyasyon çalışmasını tamamladı" diye konuştu.
'BAZI DURUMLAR BİZİ ÜZÜYOR'
Bazı temaslı kişilerin ısrarla Covid-19 testi yaptırmak istediği ve ekiplerle tartışma içine girdiklerini ifade eden Oruç, "Gerekli durumlarda mobil ekiplerimiz, ev ortamında, hastaneye gitmeye gerek bile kalmadan kişilerin testlerini yapıyorlar. Bu gibi durumlar, bizi ve ekip arkadaşlarımızı üzüyor. Ancak ekiplerimiz yaşadıkları tüm zorluklara rağmen, büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket edip, çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER
2020-11-12 12:42:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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