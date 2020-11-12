Samsun \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcr\u00fc Dr. \u00d6\u011fr. \u00dcyesi Muhammet Ali Oru\u00e7, 200 filyasyon ekibiyle korona vir\u00fcs\u00fcne kar\u015f\u0131 b\u00fcy\u00fck bir m\u00fccadele verdiklerini belirterek, Bafra il\u00e7esinde bir ekibimiz, biz filyasyon istemiyoruz, gidin buradan denilerek, bina sakinleri taraf\u0131ndan uzakla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. Ekiplerimiz daha sonra polis deste\u011fiyle filyasyon \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 tamamlad\u0131 dedi. Samsun\u2019da yeni tip korona vir\u00fcs\u00fc hastal\u0131\u011f\u0131yla y\u00fcr\u00fct\u00fclen m\u00fccadelenin en \u00f6n cephesinde Samsun Valili\u011fi \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc filyasyon ekipleri bulunuyor. Vir\u00fcs\u00fcn izini k\u00f6y kent demeden gece g\u00fcnd\u00fcz takip eden 500 ki\u015filik sa\u011fl\u0131k ordusu, her ay yakla\u015f\u0131k 150 bin kilometre yol yaparak Kovid19 hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n ildeki yay\u0131l\u0131m\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7meye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Filyasyon ekiplerine yard\u0131mc\u0131 olmayan vatanda\u015flar ise duyars\u0131zl\u0131klar\u0131yla zor durumlar ya\u015fat\u0131yor. Vaka say\u0131lar\u0131n\u0131n artmas\u0131yla ekip say\u0131lar\u0131n\u0131n da artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcr\u00fc Dr. \u00d6\u011fr. \u00dcyesi Muhammet Ali Oru\u00e7, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201c\u0130limizde vir\u00fcs ta\u015f\u0131yanlar\u0131n temas etti\u011fi ki\u015filerin belirlenmesi i\u00e7in 200 filyasyon ekibimiz hafta i\u00e7i hafta sonu ayr\u0131m\u0131 g\u00f6zetmeksizin, 7 g\u00fcn boyunca 09.0023.00 saatleri aras\u0131nda, 500 ki\u015filik b\u00fcy\u00fck bir sa\u011fl\u0131k ordusuyla hizmet veriyorlar. 80 ara\u00e7la sahada bulunan ekiplerimiz her ay yakla\u015f\u0131k 150 bin km yol yaparak Kovid19 hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n ilimizdeki yay\u0131l\u0131m\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7meye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Ekiplerimiz kas\u0131m ay\u0131 itibariyle g\u00fcnl\u00fck Kovid19 pozitif ki\u015filerle temas etmi\u015f yakla\u015f\u0131k 2 bin ki\u015fiye ula\u015farak, filyasyon \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131yor ve karantinada dikkat etmeleri gereken konular hakk\u0131nda bilgiler veriyor. Son haftalarda artan vaka say\u0131lar\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda, bu \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n etkin bir \u015fekilde y\u00fcr\u00fct\u00fclmesi i\u00e7in 25 ekiple ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131m\u0131z takip s\u00fcrecini, Valimiz Dr. Z\u00fclkif Da\u011fl\u0131\u2019n\u0131n talimatlar\u0131 ve deste\u011fiyle bug\u00fcn 200 ekiple devam ettiriyoruz.\u201d Vatanda\u015flar\u0131n duyars\u0131zl\u0131\u011f\u0131ndan yak\u0131nana \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc Oru\u00e7, \u201cKorona vir\u00fcs\u00fcn\u00fcn izini bir dedektif gibi s\u00fcren ekiplerimizin en \u00f6nemli ihtiyac\u0131 halk\u0131m\u0131z\u0131n bu \u00e7al\u0131\u015fmada kendilerine adres ve ki\u015filere ula\u015fmada yard\u0131mc\u0131 olmalar\u0131. Maalesef ekiplerimiz ki\u015filerin eksik bilgi vermesi, adreslerini ve telefon numaralar\u0131n\u0131 do\u011fru aktarmamas\u0131 nedeniyle sorunlar ya\u015f\u0131yor; gittikleri adreslerde kabul edilmiyor, kaba ve sert tav\u0131rlarla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalabiliyorlar. Hatta ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Bafra\u2019da bir ekibimiz, biz filyasyon istemiyoruz, gidin buradan denilerek, bina sakinleri taraf\u0131ndan uzakla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. Ekiplerimiz daha sonra polis ekiplerimizin deste\u011fiyle filyasyon \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 tamamlad\u0131. Ekiplerimizin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 bir di\u011fer sorun ise baz\u0131 temasl\u0131 ki\u015filerin \u0131srarla Kovid19 testi yapt\u0131rmak istemesi ve ekiplerimizle tart\u0131\u015fma i\u00e7ine girmeleri\u201d diye konu\u015ftu. Test ve takip s\u00fcre\u00e7leri hakk\u0131nda bilgi veren Oru\u00e7, \u201cDaha \u00f6nce de bilgi verdi\u011fimiz gibi ilimizde 11 ayr\u0131 merkezde g\u00fcnl\u00fck 5 bin test yapabilir durumday\u0131z, yani test anlam\u0131nda bir s\u0131k\u0131nt\u0131m\u0131z yok. Zaten klinik belirti g\u00f6steren t\u00fcm temasl\u0131 ki\u015filere hemen; 60 ya\u015f \u00fcst\u00fc veya kronik rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 olan ki\u015filere ise temas\u0131n 7. g\u00fcn\u00fcnden itibaren ekiplerimiz taraf\u0131ndan test yap\u0131l\u0131yor. Her temasl\u0131ya test yap\u0131lmamas\u0131n\u0131n nedeni, elde test olmamas\u0131 ya da yap\u0131lmak istenmemesi de\u011fil, temasl\u0131 hastalar\u0131n pozitif olma s\u00fcresinin vir\u00fcs\u00fcn etkinli\u011fine g\u00f6re 2. g\u00fcnden 14. g\u00fcne kadar de\u011fi\u015febilmesi. Test sonucuna g\u00f6re bug\u00fcn negatif olan temasl\u0131 bir ki\u015finin, hemen ertesi g\u00fcn pozitif olmas\u0131n\u0131n yarataca\u011f\u0131 riskin ortaya \u00e7\u0131kmamas\u0131 i\u00e7in, belirti takibi yap\u0131p, ki\u015filerin 14 g\u00fcnl\u00fck karantina s\u00fcrecini tamamlamalar\u0131n\u0131 istiyoruz. Zaten gerekli durumlarda mobil ekiplerimiz ev ortam\u0131nda, hastaneye gitmeye gerek bile kalmadan ki\u015filerin testlerini yap\u0131yorlar. Bu gibi durumlar, bizi ve ekip arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 \u00fcz\u00fcyor. Ancak ekiplerimiz ya\u015fad\u0131klar\u0131 t\u00fcm zorluklara ra\u011fmen, b\u00fcy\u00fck bir sorumluluk bilinciyle hareket edip, \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam ediyorlar\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. Vatanda\u015flar\u0131n filyasyon ekiplerine yard\u0131mc\u0131 olmalar\u0131n\u0131 isteyen Muhammet Ali Oru\u00e7, \u201cS\u00fcrecin sa\u011fl\u0131kl\u0131 y\u00f6netilmesi i\u00e7in halk\u0131m\u0131zdan ricam\u0131z, bu ola\u011fan\u00fcst\u00fc d\u00f6nemde filyasyon kurallar\u0131na uymalar\u0131, ekiplerimize yard\u0131mc\u0131 olmalar\u0131, \u015fimdiye kadar 3 ekibimizin saha \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u0131ras\u0131nda hafif kazalar atlatt\u0131\u011f\u0131 bu s\u00fcre\u00e7te; hayatlar\u0131n\u0131 ortaya koyarak b\u00fcy\u00fck bir m\u00fccadele g\u00f6steren sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131m\u0131z\u0131n yan\u0131nda olmalar\u0131. El birli\u011fiyle etkili bir filyasyon \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131p; maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat edersek, inan\u0131yorum ki, en k\u0131sa zamanda vir\u00fcs\u00fcn yay\u0131l\u0131m\u0131n\u0131 durdurarak, pandemiye kar\u015f\u0131 olumlu sonu\u00e7lar alabiliriz\u201d ifadelerini kulland\u0131.